Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam

Theo một sắc lệnh được Nga công bố ngày 12.10, công dân Việt Nam sắp tới sẽ được miễn visa khi nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác.