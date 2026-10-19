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    Nga - Mỹ - Trung Quốc có thể họp thượng đỉnh bàn về Ukraine?

    Nga - Mỹ - Trung Quốc có thể họp thượng đỉnh bàn về Ukraine?

    La Vi
    La Vi

    Tờ Wall Street Journal hôm 18.10 dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Theo bài báo, mục đích của cuộc gặp là đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm tại Ukraine theo hướng có lợi cho Moscow.

    Hãng tin Reuters nhận xét đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và ông Putin đang trở nên nồng ấm hơn, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ công bố thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga và ký sắc lệnh vào ngày 16.10 nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quan trọng đối với Moscow.

    Tờ Wall Street Journal dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga nắm rõ sự việc cho biết đề xuất của ông Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9.10. Đây cũng chính là cuộc điện đàm cũng dẫn đến thỏa thuận mua bán dầu diesel giữa hai quốc gia.

    Theo Reuters, Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa có bình luận, còn Đại sứ quán Nga và Trung Quốc tại Washington cũng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

    Nga - Mỹ - Trung Quốc có thể họp thượng đỉnh bàn về Ukraine? - Ảnh 1.

    Các nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy tại tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine tại Kyiv, Ukraine

    ẢNH: REUTERS

    Theo báo Wall Street Journal, Điện Kremlin đề xuất tổ chức cuộc đối thoại ba bên này bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới. Hội nghị này dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19.11 tại Thâm Quyến.

    Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng các cuộc thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng đang diễn ra. Tuy nhiên, ông nói hiện chưa đạt được thống nhất nhất về cuộc gặp hay chương trình nghị sự dự kiến.

    Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với Wall Street Journal rằng ông Trump vẫn chưa đồng ý với hội nghị thượng đỉnh này, nhưng có thể sẽ cởi mở với ý tưởng đó.

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