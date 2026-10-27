Nga nói phá được âm mưu phá hoại hệ thống phòng không Moscow

Trong một tuyên bố hôm 26.10, FSB cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tổ chức chiến dịch và tuyển mộ một người đàn ông ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine để thực hiện âm mưu. SBU được cho là đã cung cấp cho người này các máy bay không người lái cỡ nhỏ và thiết bị nổ tự chế.

FSB cho biết nghi phạm đã tuyển mộ thêm một người nữa, và cả hai đã nhận thiết bị ở các vùng Smolensk và Kaluga của Nga trước khi tiến về vùng Moscow. Họ được giao nhiệm vụ lắp ráp các máy bay không người lái, gắn chất nổ vào và đặt chúng gần hai mục tiêu, gồm một điểm phòng không và một cơ sở năng lượng.

Các nhà điều tra Nga được cho là đã biết trước về chiến dịch và can thiệp vào thời điểm phù hợp.

Video ghi lại cảnh thiết bị được lắp ráp tại hiện trường ẢNH: FSB

Một video do FSB công bố có các cảnh quay dường như được ghi lại bởi một người thứ ba khi thiết bị được lấy từ một điểm cất giấu và một trong các máy bay không người lái được lắp ráp tại hiện trường, với các hướng dẫn được truyền trực tiếp qua điện thoại.

Cơ quan an ninh Nga không nêu danh tính người đó, nhưng cho biết việc báo cho chính quyền về một tội phạm đã được lên kế hoạch có thể giúp một người cung cấp tin được miễn trách nhiệm hình sự.

Hai nghi phạm, chỉ được xác định là công dân nước ngoài đến từ vùng Caucasus, đối mặt với án tù lên tới 15 năm với cáo buộc khủng bố.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Moscow là một trong những khu vực được phòng thủ kín kẽ nhất của Nga. Thủ đô Nga và tỉnh cùng tên Moscow được bao phủ bằng hệ thống phòng không nhiều tầng, trong đó có các tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến lược A-135 Amur và A-235 Nudol, cùng các hệ thống cấp chiến thuật như S-400, S-300PM-2 và Pantsir-S. Nga gần đây triển khai thêm tổ hợp S-500 để đối phó vũ khí bội siêu thanh và mối đe dọa từ không gian.