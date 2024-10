Nga phạt Google số tiền cả thế giới cũng không gộp đủ

Để có thể hiểu rõ hơn về số tiền phạt mà Chính phủ Nga vừa áp đặt đối với Google, nó là con số vượt xa tất cả số tiền hiện có trên Trái Đất , khiến nhiều người phải sử dụng ký hiệu khoa học nhằm minh họa về nó.

Google không có khả năng nộp phạt

Với con số nói trên, rõ ràng Google "không có khả năng trả khoản tiền phạt cực kỳ cao" này, đặc biệt khi công ty mẹ của Google là Alphabet cũng chỉ có doanh thu 307 tỉ USD trong cả năm 2023. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Tại sao Chính phủ Nga lại ban hành khoản phạt khổng lồ như vậy?

Khoản tiền phạt mà Chính phủ Nga yêu cầu Google chi trả là "không thể thanh toán" ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc YouTube đã chặn một số tài khoản tin tức của Nga, gồm Channel One, Moscow Media và Public Television of Russia, do cuộc xung đột với Ukraine. Tòa án Nga đã yêu cầu Google khôi phục các tài khoản này và áp dụng khoản tiền phạt 1.029 USD (hoặc 100.000 rúp) mỗi ngày vì Google ngừng phát sóng các kênh này. Số tiền phạt này sẽ tăng gấp đôi sau mỗi tuần nếu Google tiếp tục không tuân thủ.

Mặc dù khoản tiền phạt này có vẻ như không thể thực hiện được vì nó lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn cầu nhưng Chính phủ Nga vẫn tiếp tục gia tăng số tiền phạt theo thời gian. Google dường như không có ý định thanh toán và đã gần như rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga sau khi công ty con tại đây tuyên bố phá sản hơn một năm trước.

Đáng chú ý, các phương tiện truyền thông Nga đã kiện Google tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary nhằm thực thi khoản phạt này. Đầu năm nay, Nam Phi đã chấp thuận yêu cầu khi tịch thu tài sản của Google tại quốc gia này. Nhằm hạn chế các vụ kiện từ Nga mở rộng ra hơn nữa, Google đã thực hiện các vụ kiện tại Mỹ và Anh.