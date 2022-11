Ngã ra đường sau va chạm giao thông, một người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong

Đến hơn 16 giờ 30 ngày 8.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cùng các đơn vị chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn trên QL.1 đoạn qua xã An Phú Tây, khiến người phụ nữ chạy xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy BS 62N1 - 410.32 trên QL.1, hướng từ đường Đinh Đức Thiện về đường Hưng Nhơn, khi còn cách giao lộ QL.1 - Bùi Thanh Khiết (H.Bình Chánh) khoảng 50 m thì xảy ra va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều. Người phụ nữ ngã ra đường, cùng lúc này, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở sắt cuộn chạy cùng chiều đến, không kịp xử lý, cán qua người. Nạn nhân tử vong tại chỗ.





Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh cùng các đơn vị chức năng liên quan có mặt điều tra vụ việc. Công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để truy xét làm rõ vụ tai nạn. Công an cũng kêu gọi thân nhân nạn nhân tử vong liên hệ Công an H.Bình Chánh để phối hợp xử lý.