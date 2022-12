Nga sắp thay đổi kế hoạch trung hạn trên chiến trường Ukraine ?

Song ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ngày 16.12 nói với báo giới rằng Washington không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy “sắp có động thái nhằm vào Kyiv”, theo tờ The New York Times. Tờ báo cũng dẫn lời nhà phân tích quân sự Konrad Muzyka (thuộc Công ty tư vấn Rochan Consulting ở Ba Lan) nhận định rằng Nga khó có thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn trong 2 đến 3 tháng tới sau những tổn thất nặng nề và những khó khăn về hậu cần.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 17.12 thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine và nghe các chỉ huy quân sự hàng đầu trình bày ý kiến về hướng đi sắp tới của chiến dịch, Reuters đưa tin. Theo video được công bố, ông Putin chủ trì cuộc họp với hơn 10 người tham dự, ngồi bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov.





“Chúng tôi sẽ lắng nghe các chỉ huy ở từng hướng hoạt động và tôi muốn nghe đề xuất của quý vị về hành động trước mắt và trung hạn của chúng ta”, ông Putin nói.

Những động thái trên diễn ra giữa lúc Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công lớn nhất tại Ukraine hôm 16.12, với hàng loạt tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kyiv và nhiều thành phố trên khắp đất nước. Cùng lúc, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga vì xung đột ở Ukraine.

Song quá trình đàm phán lệnh trừng phạt này đã cho thấy sự đoàn kết của EU trong nỗ lực ủng hộ Ukraine chống Nga đã bắt đầu lung lay.