Nga tăng cường sức ép ở miền đông Ukraine

Reuters dẫn lại thông báo Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 20.5 cho biết Nga đang tăng cường oanh tạc ở miền đông Ukraine bằng pháo, tên lửa và máy bay để phá hủy hệ thống phòng thủ xung quanh Donetsk. Bộ này cũng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc pháo kích lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự. Trong cuộc họp tại Ủy ban Quân sự NATO cùng ngày, tướng Valeriy Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, nói Nga đang phóng 10 - 14 quả tên lửa đạn đạo mỗi ngày vào Ukraine.

AFP dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Luhansk cho biết 12 người thiệt mạng và 40 người khác đã bị thương ngày 19.5 khi Nga nã pháo vào TP.Severodonetsk. Cùng ngày, một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở tỉnh Kharkiv, trong khi 5 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương ở Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 19.5 đã nói Donbass bị phá hủy hoàn toàn. Ông Zelensky còn cho biết rất nhiều người thiệt mạng khi một ngôi làng ở tỉnh Chernihiv, phía bắc thủ đô Kyiv, gần biên giới với Belarus trúng tên lửa Nga. Ngoài ra, tỉnh Odessa ở miền nam và các thành phố ở miền trung Ukraine cũng bị nã pháo.

Dù bị pháo kích dữ dội, Ukraine cho biết lực lượng nước này vẫn đang giữ vững phòng thủ trong khi Nga không đạt được bước tiến nào ở Luhansk hay Donetsk trong một ngày qua. Tỉnh trưởng Gaidai cho biết Nga không thành công trong việc tiến vào Severodonetsk, bị tổn thất quân số và đã rút lui.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã cố gắng đột phá quanh thị trấn Toshkivka ở tỉnh Luhansk. Trong nỗ lực hoàn thành việc kiểm soát Luhansk, Nga cũng cố gắng tiến về thị trấn Vyskryva. Theo CNN, nếu thành công, Nga sẽ tiến gần hơn đến một mục tiêu khác: thị trấn Bakhmut ở Donetsk, trung tâm tiếp tế của quân đội Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ sáng 20.5 đánh giá Nga đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát các khu dân cư đã mất sau cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc TP.Kharkiv. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Zaluzhny nói Ukraine đã phá vỡ thế bao vây của Nga ở Kharkiv, Mykolaiv và đang chiến đấu ở tỉnh Kherson.

Hiện Nga chưa phản hồi các thông tin trên hay bình luận về nhận định của phương Tây. Tuy nhiên, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20.5 cho biết việc “giải phóng” Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng sắp hoàn thành.

Theo ISW, Nga cũng đang củng cố những khu vực mà nước này đã giành được quyền kiểm soát như cố gắng thiết lập bộ máy hành chính ở TP.Mariupol thuộc tỉnh Donetsk. The Kyiv Independent ngày 20.5 đưa tin Tỉnh trưởng Volodymyr Saldo trong chính quyền quân sự - dân sự (do Nga hậu thuẫn) của tỉnh Kherson nói nơi này sẽ “sớm trở thành một phần” của Liên bang Nga.

Trong lúc đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine, bao gồm cả một số chỉ huy cấp cao, được cho là vẫn tiếp tục chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, theo CNN. Thiếu tướng Bohdan Krotevych, tham mưu trưởng tiểu đoàn Azov, đã tuyên bố ông sẽ không đầu hàng dù quá trình sơ tán binh sĩ ra khỏi nhà máy đã bắt đầu từ ngày 16.5. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.5 cho biết gần 2.000 binh sĩ Ukraine ở Azovstal đã đầu hàng. Tuy nhiên, Ukraine từ chối xác nhận con số này hay cho biết còn bao nhiêu binh sĩ bên trong nhà máy vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến cuộc giải cứu họ.

Mỹ, Đức ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Ngày 19.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại Nhà Trắng nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ về việc 2 nước Bắc Âu xin gia nhập NATO, theo Reuters. Ông Biden nhấn mạnh “Phần Lan và Thụy Điển sẽ làm cho NATO mạnh hơn” và “một NATO đoàn kết, vững chắc là nền tảng của an ninh Mỹ”. Ông còn nhấn mạnh việc NATO có 2 thành viên mới sẽ nâng cao an ninh của liên minh và thắt chặt hợp tác an ninh về mọi mặt. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố ông tin rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ thành công trong nỗ lực gia nhập NATO và Berlin sẽ làm mọi thứ có thể để điều này diễn ra. Việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên hiện nay phê chuẩn, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 19.5 cho hay Ankara đã nói với các đồng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản đối.

Văn Khoa