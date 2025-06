Nga tiến vào Dnipropetrovsk, Ukraine tấn công cầu Crimea

Lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát hơn 200 km² tại tỉnh Sumy của Ukraine và bắt đầu hướng đến vùng Dnipropetrovsk hồi tháng trước. Tuy nhiên, Ukraine từ đó đến nay vẫn bác thông tin phía Nga tiến vào Dnipropetrovsk. Theo trang Deep State của Ukraine, Nga hiện kiểm soát 113.588 km² lãnh thổ Ukraine, tăng hơn 943 km² trong 2 tháng. Những khu vực Nga đang kiểm soát gồm hơn 99% lãnh thổ vùng Luhansk, hơn 70% lãnh thổ vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, tất cả đều nằm ở miền đông hoặc đông nam Ukraine, cũng như các phần của Kharkiv, Sumy và giờ đây là Dnipropetrovsk.

Nga giành được làng đầu tiên ở tỉnh Dnipropetrovsk, mở rộng diện tích kiểm soát

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent ngày 30.6 đưa tin cầu Crimea nối liền bán đảo Crimea với lục địa Nga đã tạm đóng cửa vào tối 29.6, sau khi có thông tin về các vụ nổ và hoạt động của hỏa lực phòng không tại TP.Kerch (Crimea). Kênh Telegram Wind tại Crimea cho hay các vụ nổ vang lên trong thành phố và lực lượng phòng không Nga khai hỏa, trong khi đèn trên cầu Crimea bị tắt. Lưu thông trên cầu tạm dừng trong khoảng 1 giờ, nhưng chưa rõ vì lý do thận trọng hay do thiệt hại. Truyền thông Nga sau đó đưa tin một đặc vụ tình báo Ukraine liên quan việc chuẩn bị chất nổ đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ.

Một khu vực tỉnh Dnipropetrovsk bị Nga tấn công Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, TASS ngày 30.6 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích việc thành viên NATO thống nhất tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP sẽ là "thảm họa" và cuối cùng có thể khiến liên minh này sụp đổ.