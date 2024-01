Nga tìm cách bắt Ukraine dốc cạn tên lửa Patriot?

Theo tờ The New York Times (NYT), Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cảnh báo Ukraine rằng có thể sẽ khó tiếp tục duy trì tên lửa phòng không Patriot do chi phí đắt đỏ. Trung bình một tên lửa Patriot có giá khoảng 2 triệu đến 4 triệu USD.

Đây chính là loại vũ khí quan trọng cho hệ thống phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh chiến sự mùa đông ngày một khó khăn khi Nga tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV).

Hôm 2.1, quân đội Ukraine nói đã bắn hạ 10 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, thứ vũ khí từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là "vô đối".

Ukraine hôm 8.1 tuyên bố đã bắn hạ 25 trong tổng số 63 tên lửa Kinzhal mà Nga phóng vào nước này. Tuy nhiên, phía Nga trước đó bình luận rằng số tên lửa Ukraine nói đã bắn hạ nhiều hơn số tên lửa Nga đã thực sự phóng. Không thể xác thực các tuyên bố của hai bên.

Theo Politico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết tất cả các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine đều được bố trí chiến lược xung quanh Kyiv để bảo vệ thủ đô. Ông bày tỏ mong muốn có thêm ít nhất "hàng chục" chiếc nữa để bảo vệ các thành phố quan trọng khác như Kherson và Odessa.

Tên lửa tầm xa Patriot của quân đội Mỹ REUTERS

Tuy nhiên hiện tại, Ukraine có lẽ đã gần cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa Patriot được viện trợ.

Ông Jade McGlynn, một nhà nghiên cứu cộng tác vợi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từng nói với Business Insider rằng việc làm cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa Patriot "rõ ràng là một phần" chiến lược của Nga.

Tờ NYT đưa tin kể từ xung đột nổ ra hồi tháng 2.2022, Nga đã phóng hơn 3.800 UAV tấn công tự sát và 7.400 tên lửa vào các thị trấn và thành phố Ukraine.

Ukraine nhờ vậy đã trở thành "một bãi thử của phương Tây" nhằm thử nghiệm nhiều hệ thống phòng không khác nhau, từ Stingers gắn trên xe tải đến SAMP/T tiên tiến do Pháp thiết kế.

Patriot được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo đã thể hiện được năng lực ở Ukraine. Tuy nhiên, khi nguồn cung cấp không ổn định, các chỉ huy Ukraine không chắc chắn duy trì được lâu dài năng lực phòng không.

Ukraine cảnh báo về tình trạng phòng không suy yếu

Trong khi đó, Mỹ hiện chưa có ngân sách mới để viện trợ cho Ukraine, khi dự luật viện trợ vẫn đang vướng tại quốc hội do tranh cãi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo AFP, Ukraine có thể không cần hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ để có loại vũ khí này. Các nước khác như Đức, Hà Lan, Romania (ru ma ni) và Tây Ban Nha cũng ước tính có thể viện trợ tới 1.000 tên lửa Patriot cho Kyiv. Gói viện trợ này dự kiến có thể trị giá khoảng 5,5 tỉ USD.