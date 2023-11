Nga tố cáo phương Tây làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân

Trong cuộc họp giữa các quan chức an ninh của các nước từng thuộc Liên Xô, Thư ký Hội đồng An ninh liên bang Nga Nikolai Patrushev cho rằng trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh, trong đó có sự thống trị của Mỹ, đang suy yếu. Theo TASS, ông Patrushev nói hậu quả tự nhiên của các chính sách "hủy diệt" của Mỹ là an ninh toàn cầu bị suy giảm.



Tàu ngầm hạt nhân USS Nebraska của Mỹ trong lần phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II D5 năm 2018 REUTERS

"Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học đang gia tăng. Chế độ kiểm soát vũ khí quốc tế đã bị suy yếu", vị quan chức Nga nói, không nêu rõ nơi những vũ khí đó có thể được sử dụng. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Bình luận của ông Patrushev được đưa ra một ngày sau khi Nga rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang quy ước tại châu Âu, thỏa thuận hậu Chiến tranh Lạnh giới hạn việc triển khai lực lượng và khí tài tại khu vực. Nga gọi đây là hành động cần thiết do việc mở rộng không thể chấp nhận của NATO, theo Reuters.

Mỹ đã chỉ trích và cho rằng quyết định cho thấy thái độ không quan tâm của Moscow đối với kiểm soát vũ khí. Trước đó, các quan chức Mỹ đã cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Ukraine dù giới lãnh đạo Nga đã hạ thấp khả năng này. NATO thông báo các thành viên của khối sẽ hoãn thi hành hiệp ước để đáp trả Nga.

Trong cuộc họp báo ngày 8.11, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin trả lời câu hỏi về triển vọng đối thoại với Mỹ và phương Tây liên quan vũ khí hạt nhân: "Đối thoại dứt khoát là điều cần thiết nhưng nó không thể diễn ra trong tình huống mà một nước dạy đời nước khác. Chúng tôi không chấp nhận tình huống như vậy".

Các quan chức phương tây chưa bình luận gì về những tuyên bố của ông Patrushev và ông Peskov.