Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào cầu Crimea, theo TASS. Ủy ban Điều tra Nga cho biết, vào ngày 16 và 17.11, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công cầu Crimea bằng UAV, gây hư hại cho công trình.

Một đoàn tàu chạy qua cầu Crimea ngày 17.7.2023 ẢNH: AP

Ông Sergey Aksyonov, quan chức lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, kêu gọi người dân và du khách đến bán đảo Crimea hạn chế di chuyển về phía cầu Crimea và cân nhắc tình hình khi lên kế hoạch lộ trình. Giao thông đường bộ qua cầu Crimea đã bị tạm dừng sau vụ tấn công đầu tiên vào rạng sáng 16.11 và sau đó được khôi phục hai chiều luân phiên.

Tuy nhiên, hoạt động lại bị tạm dừng lúc 23 giờ 54 ngày 16.11 (giờ Moscow) sau vụ tấn công thứ hai.

Ông Mikhail Razvozhaev, quan chức lãnh đạo vùng Sevastopol trên bán đảo Crimea, cũng cảnh báo những người điều khiển phương tiện có kế hoạch rời thành phố trong đêm nên hoãn chuyến đi, đồng thời cho biết ông đang phối hợp ứng phó với ông Aksyonov.

Ukraine chưa chính thức lên tiếng. Trang The Kyiv Independent loan tin rằng hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một phần cầu đã bị hư hại sau khi trúng tên lửa Flamingo của Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã báo cáo với Tổng thống Putin về tình hình liên quan cầu Crimea.

"Sau cuộc họp của ủy ban chính phủ, ông Marat Khusnullin đã báo cáo với Tổng thống Putin về tình hình liên quan cầu Crimea", ông Peskov nói.

Nga bắt đầu xây dựng cầu Crimea sau khi sáp nhập bán đảo cùng tên vào năm 2014. Cây cầu được khánh thành vào năm 2018 và Tổng thống Putin khi đó đích thân lái xe tải băng qua cầu. Cây cầu thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.