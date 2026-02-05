Nga tuyên bố 'không còn bị ràng buộc' bởi các giới hạn vũ khí hạt nhân

ICBM Topol-M tham gia duyệt binh trên Quảng trường đỏ ở Moscow hồi năm 2008 ảnh: afp

Hiệp ước New START sẽ chấm dứt hôm nay (5.2), đồng nghĩa cả Moscow và Washington đều không còn ràng buộc đối với những giới hạn liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên.

"Chúng tôi cho rằng các bên tham gia hiệp ước New START không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hoặc tuyên bố nào trong khuôn khổ hiệp ước", TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

"Liên bang Nga sẽ hành động có trách nhiệm và thận trọng", Bộ Ngoại giao Nga bổ sung, nhưng cảnh báo rằng nước này sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó "quyết đoán" nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9.2025 đề nghị hai bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn về đầu đạn hạt nhân theo hiệp ước thêm một năm nữa, nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Washington.

Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đề xuất của ông Putin "có vẻ là một ý tưởng hay". Dù vậy, những cuộc đàm phán tiếp theo đã không diễn ra.

Phía Điện Kremlin đã cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề trên.

Hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ sắp hết hạn, điều gì sẽ xảy ra

Mỹ muốn đưa Trung Quốc vào thỏa thuận

Khi được hỏi về việc New START chấm dứt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra không vội vã gia hạn hiệp ước, chỉ nói rằng ông Trump sẽ đề cập vấn đề này sau.

"Ngài tổng thống từng nói hết sức rõ ràng rằng để có được sự kiểm soát vũ khí thực sự trong thế kỷ 21, không thể nào thiếu Trung Quốc, bởi vì kho vũ khí của họ lớn và nhanh chóng gia tăng", AFP dẫn lời ông Rubio.

Số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng nhanh nhưng vẫn còn thấp hơn số lượng của Nga và Trung Quốc.