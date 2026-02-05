Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga tuyên bố 'không còn bị ràng buộc' bởi các giới hạn vũ khí hạt nhân

Thụy Miên
Thụy Miên
05/02/2026 07:33 GMT+7

Nga hôm 4.2 tuyên bố không còn bị ràng buộc theo các giới hạn đối với số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai, khi hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng mà Nga ký kết với Mỹ là New START chính thức chấm dứt hiệu lực hôm nay (5.2).

- Ảnh 1.

ICBM Topol-M tham gia duyệt binh trên Quảng trường đỏ ở Moscow hồi năm 2008

ảnh: afp

Hiệp ước New START sẽ chấm dứt hôm nay (5.2), đồng nghĩa cả Moscow và Washington đều không còn ràng buộc đối với những giới hạn liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên.

"Chúng tôi cho rằng các bên tham gia hiệp ước New START không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hoặc tuyên bố nào trong khuôn khổ hiệp ước", TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

"Liên bang Nga sẽ hành động có trách nhiệm và thận trọng", Bộ Ngoại giao Nga bổ sung, nhưng cảnh báo rằng nước này sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó "quyết đoán" nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9.2025 đề nghị hai bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn về đầu đạn hạt nhân theo hiệp ước thêm một năm nữa, nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Washington.

Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đề xuất của ông Putin "có vẻ là một ý tưởng hay". Dù vậy, những cuộc đàm phán tiếp theo đã không diễn ra.

Phía Điện Kremlin đã cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề trên.

Hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ sắp hết hạn, điều gì sẽ xảy ra

Mỹ muốn đưa Trung Quốc vào thỏa thuận

Khi được hỏi về việc New START chấm dứt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra không vội vã gia hạn hiệp ước, chỉ nói rằng ông Trump sẽ đề cập vấn đề này sau.

"Ngài tổng thống từng nói hết sức rõ ràng rằng để có được sự kiểm soát vũ khí thực sự trong thế kỷ 21, không thể nào thiếu Trung Quốc, bởi vì kho vũ khí của họ lớn và nhanh chóng gia tăng", AFP dẫn lời ông Rubio.

Số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng nhanh nhưng vẫn còn thấp hơn số lượng của Nga và Trung Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí hạt nhân New START Điện Kremlin Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận