Nga tuyên bố kiểm soát loạt khu định cư mới

Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố lực lượng nước này đã kiểm soát được các khu định cư Huliaipole, Mirnohrad, Artemivka, Rodynske, Vilne và Stepnohirsk ở các vùng Donetsk ở miền đông cũng như vùng Zaporizhzhia ở miền nam.

Các đơn vị Ukraine tại Mirnohrad đã bị bao vây trên thực tế sau khi lực lượng Nga kiểm soát được thành phố Pokrovsk gần đó vào đầu tháng 12.

Hôm 27.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phát biểu rằng việc lực lượng nước này kiểm soát được Huliaipole là "kết quả quan trọng", mở ra "triển vọng tốt để có thêm bước tiến ở Zaporizhzhia".

Tuy nhiên, theo báo Ukrainska Pravda của Ukraine, Bộ Tổng tham mưu nước này tuyên bố các báo cáo của Nga về việc kiểm soát Huliaipole và Mirnograd là không đúng sự thật, chủ yếu nhằm mục đích "đánh lừa".

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy những lá cờ Nga được giương lên tại thị trấn tiền tuyến Mirnohrad ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Thông cáo của Bộ tổng tham mưu Ukraine có đoạn: "Tình hình ở Huliaipole rất phức tạp, nhưng chiến dịch phòng thủ trong thành phố vẫn tiếp tục. Binh sĩ Ukraine tiếp tục các hoạt động tích cực để loại bỏ các nhóm bộ binh Nga". Trong khi đó, "tình hình tác chiến ở Mirnograd cũng vẫn khó khăn, nhưng các đơn vị đối phương tiếp tục thất bại trong việc thực hiện kế hoạch chiếm giữ cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd".

Không thể xác minh thông tin chiến sự do hai bên đưa ra.

Nga đã tiến quân chậm mà chắc trong suốt năm 2025 nhằm giảm thương vong trên chiến trường đầy rẫy máy bay không người lái.

Đối với triển vọng đàm phán ngừng bắn, Moscow đang yêu cầu Kyiv rút quân khỏi một khu vực rộng lớn, đô thị hóa dày đặc ở vùng Donetsk phía đông mà Ukraine còn kiểm soát. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine muốn chiến sự đóng băng ở tiền tuyến hiện tại.

Theo một đề xuất thỏa hiệp của Mỹ, một khu kinh tế tự do sẽ được thành lập nếu quân đội Ukraine rút lui khỏi một số phần của vùng Donetsk, mặc dù các chi tiết vẫn chưa được giải quyết.