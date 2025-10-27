Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik
Video Thế giới

La Vi
La Vi
27/10/2025 13:22 GMT+7

Theo điện Kremlin công bố hôm 26.10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến một bước tới việc triển khai tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân.

Thông báo được đưa ra sau các cuộc thử nghiệm thành công đối với loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này. Nga tuyên bố tên lửa Burevestnik có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại hoặc trong tương lai.

Theo các quan chức Nga, tên lửa có tầm bắn gần như vô hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Trong đoạn video được Nga công bố hôm 26.10, tướng Valery Gerasimov trong một cuộc họp báo cáo với ông Putin rằng tên lửa Burevestnik đã bay quãng đường 14.000 km và ở trên không khoảng 15 giờ trong cuộc thử nghiệm vào ngày 21.10.

Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân - Ảnh 1.

Tướng Valery Gerasimov báo cáo trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin

ẢNH: REUTERS

Ông Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu cách phân loại vũ khí mới và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để triển khai tên lửa.

Các hình ảnh vệ tinh hồi tháng 8 cho thấy có hoạt động tại một bãi thử hạt nhân của Nga. Các chuyên gia phân tích thời điểm đó nhận định Moscow dường như đang chuẩn bị để thử nghiệm loại tên lửa mới vừa mang đầu đạn hạt nhân vừa sử dụng năng lượng hạt nhân.

Kể từ lần đầu công bố Burevestnik vào năm 2018, ông Putin đã mô tả việc phát triển loại vũ khí này là một phản ứng trước các động thái của Mỹ, chẳng hạn như việc Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 1972 vào năm 2001 và sự mở rộng của NATO.

Cuộc thử nghiệm này, cùng với một cuộc diễn tập hạt nhân vào tuần trước, nhấn mạnh sự cương quyết của ông Putin trước sức ép từ phương Tây về cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Theo Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga và Mỹ cùng sở hữu khoảng 87% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

