Thế giới

Nga, Ukraine ồ ạt tập kích nhau bằng UAV

Khánh An
Khánh An
10/03/2026 05:15 GMT+7

Hãng Reuters ngày 9.3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị phòng không nước này đã chặn 234 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại nhiều khu vực, trong đó có 6 chiếc hướng đến Moscow.

Số UAV trên bị chặn trong khoảng thời gian từ 14 - 23 giờ ngày 8.3 (giờ địa phương). Chính quyền vùng Bryansk gần biên giới với Ukraine ghi nhận một công nhân trang trại bị thương. Ngoài ra, giới chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Donetsk cho biết đợt tấn công khiến 4 người thiệt mạng tại thị trấn Hirnyak gần TP.Pokrovsk - trung tâm hậu cần chiến lược của Ukraine vốn đang chịu sức ép tấn công từ lực lượng Nga. Một phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga hiện đang làm việc tại các khu vực do nước này kiểm soát ở Ukraine cho biết đạn pháo của Ukraine còn gây thiệt hại một bệnh viện nhi ở TP.Donetsk.

- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra UAV P1-Sun tại một địa điểm chưa được tiết lộ ngày 6.3

Ảnh: Reuters

Tại vùng Bryansk của Nga, Thống đốc Alexander Bogomaz sáng 9.3 cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng 235 UAV cánh cố định của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Ở chiều ngược lại, không quân Ukraine ngày 9.3 cho biết đã vô hiệu hóa 161 trong số 197 UAV của Nga tấn công kể từ tối hôm trước. Theo Hãng Ukrinform, phía Nga còn phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ bán đảo Crimea. Trong khi đó, các UAV kiểu Shahed, Gerbera, Italmas và các loại khác được phóng đến từ các vùng Oryol, Kursk, Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Hvardiiske. Cuộc không kích bị đẩy lùi bởi lực lượng không quân, các đơn vị tên lửa phòng không, tác chiến điện tử, hệ thống không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Tin liên quan

Mỹ điều ‘sát thủ diệt UAV’ đến Trung Đông đối phó Iran

Mỹ điều ‘sát thủ diệt UAV’ đến Trung Đông đối phó Iran

Mỹ sẽ triển khai hệ thống đánh chặn máy bay không người lái Merops đến Trung Đông, vốn đã chứng minh hiệu quả ở chiến trường Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

UAV UKRAINE nga không kích
