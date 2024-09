Nga, Ukraine tăng cường tập kích xuyên biên giới

Reuters dẫn lời lãnh đạo Cơ quan quân sự Kyiv Serhiy Popko cho hay tất cả UAV của Nga phóng đến thủ đô đều bị các hệ thống phòng không phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Thông tin sơ bộ cho thấy chưa có thương vong hay thiệt hại. Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, mảnh vỡ của UAV rơi xuống một tòa nhà và lực lượng khẩn cấp đang xử lý. Không quân Ukraine cho biết đã bắn rơi 67 trong số 73 UAV và một trong 3 tên lửa do Nga phóng đến trong cuộc tấn công.



UAV cảm tử của Nga trong một đợt tấn công nhằm vào Kyiv Ảnh: AFP

Trước đó vào ngày 29.9, Ukraine cho biết đã điều hơn 100 UAV tập kích thành công kho vũ khí Kotluban ở tỉnh Volgograd sâu trong lãnh thổ Nga, nơi được sử dụng để lưu trữ và hiện đại hóa tên lửa, pháo. Các UAV Shahed do Iran chế tạo cũng được cho là vừa được chuyển đến nơi này ngay trước cuộc tấn công, theo trang The Kyiv Independent. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 125 UAV do Ukraine tấn công tại Volgograd nhưng chưa đề cập thiệt hại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.9 tuyên bố nước này sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đặt ra tại Ukraine. Ông giải thích việc đưa quân đến Ukraine là nhằm bảo vệ người nói tiếng Nga khỏi "chế độ độc tài Quốc xã mới" và "cắt đứt họ mãi mãi khỏi nước Nga, quê hương lịch sử của họ". Ngoài ra, ông còn chỉ trích phương Tây "biến Ukraine thành thuộc địa, căn cứ quân sự nhắm vào Nga".

Phát biểu được đưa ra dịp kỷ niệm 2 năm ngày Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập 4 vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, dù Moscow không kiểm soát toàn bộ các khu vực này.