Thời sự Quốc phòng

Nga ưu tiên tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
10/12/2025 19:36 GMT+7

Chiều 10.12, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến đại tướng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội kiến, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của đại tướng Sergey Shoigu và đoàn đại biểu Nga có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được lãnh đạo hai nước thống nhất vào tháng 5.2025.

Nga ưu tiên tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang đón đại tướng Sergey Shoigu

ẢNH: NGUYÊN HẢI

Tại hội kiến, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có Nga.

Về vấn đề Biển Đông, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam kiên quyết, kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ, quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục được triển khai theo tinh thần "tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện", xứng đáng là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực cùng quan tâm, như: đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Về phần mình, đại tướng Sergey Shoigu nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị, chân thành, gắn bó giữa Việt Nam và Nga. Ông cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử khối quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Đại tướng Sergey Shoigu khẳng định, Nga ưu tiên tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Thời gian tới, ông mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

