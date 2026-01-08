Ngại đi khám phụ khoa, người phụ nữ suýt mất tử cung vì sa sinh dục

Tổn thương sàn chậu tiến triển âm thầm

Cảm giác "như có khối gì đó sa xuống" chỉ thực sự khiến chị T. (Đồng Tháp) lo lắng khi ngày một rõ ràng hơn, kèm theo sự tức nặng vùng bụng dưới mỗi khi đứng lâu hay vận động nhiều.

Tuy nhiên giống như nhiều phụ nữ khác, chị T. (Đồng Tháp) từng ngại đi khám vì sợ phải can thiệp phẫu thuật, đặc biệt là nỗi lo mất tử cung. Thay vào đó, chị tìm đến các loại thuốc truyền miệng với hy vọng tình trạng sẽ cải thiện. Chỉ đến khi sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng rõ rệt, chị mới quyết định thăm khám chuyên khoa.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) cho thấy chị T. bị sa tử cung kèm rối loạn chức năng đường tiểu, hậu quả của tình trạng tổn thương sàn chậu kéo dài. Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua do triệu chứng ban đầu mờ nhạt, ít gây đau.

Tình trạng hiện tại không còn đáp ứng với điều trị nội khoa. Sau hội chẩn, dưới sự trực tiếp thực hiện của bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống, ekip đã chỉ định phẫu thuật nhằm phục hồi cấu trúc giải phẫu và cải thiện chức năng sinh lý - tiết niệu cho người bệnh.

Bảo tồn tử cung và tái lập chức năng sàn chậu

Không phải mọi ca sa tử cung đều phải đánh đổi bằng việc cắt bỏ tử cung. Với chẩn đoán chính xác và can thiệp đúng thời điểm, chị T. vẫn có thể được điều trị hiệu quả, phục hồi chức năng sàn chậu và bảo tồn thành công tử cung - yếu tố quan trọng đối với sức khỏe sinh sản và chất lượng sống lâu dài. Đây là kỹ thuật đòi hỏi đánh giá chuyên môn chính xác mức độ sa và tay nghề phẫu thuật cao của bác sĩ Thống. Với mục tiêu duy trì cấu trúc tự nhiên của cơ thể, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

"Mục tiêu của ca mổ không phải là xử lý phần sa nhìn thấy được, mà là tái lập toàn bộ hệ thống nâng đỡ đã mất chức năng. Trong những trường hợp phù hợp, việc giữ lại tử cung vừa hợp lý, vừa an toàn cho người bệnh", bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống thực hiện ca phẫu thuật

Ca phẫu thuật được tiến hành theo hướng phục hồi thành âm đạo, đồng thời nội soi ổ bụng để khâu ngắn hệ thống dây chằng treo tử cung, đưa tử cung trở lại đúng vị trí giải phẫu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi đánh giá chính xác mức độ sa và tay nghề phẫu thuật cao, nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài và giảm nguy cơ biến chứng.

Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, chị T. có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng, buộc phải can thiệp phẫu thuật triệt để hơn. Sa sinh dục không phải là hệ quả tất yếu của tuổi tác, và càng không nên âm thầm chịu đựng. Chỉ cần một lần thăm khám đúng chuyên khoa, phụ nữ hoàn toàn có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh phải đánh đổi bằng những can thiệp lớn khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Chăm sóc sức khỏe phụ khoa theo hướng cá thể hóa

Theo bác sĩ Thống, sa sinh dục không chỉ xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Phụ nữ sau sinh, sinh nhiều lần, lao động nặng hoặc có thói quen nhịn tiểu kéo dài đều có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh không chỉ đơn thuần là tử cung sa xuống mà có thể kèm theo sa bàng quang, sa trực tràng, gây rối loạn tiểu tiện, sinh hoạt và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu rất dễ bị xem nhẹ như: tiểu gắt kéo dài, són tiểu khi ho hoặc hắt hơi, đau âm ỉ vùng thắt lưng, cảm giác lỏng lẻo hoặc nặng trĩu vùng kín. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, dẫn đến viêm loét cổ tử cung, bí tiểu cấp, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, thậm chí suy thận.

Có những bệnh lý tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu mờ nhạt và ít gây đau, khiến nhiều phụ nữ chỉ nhận ra khi bệnh đã biểu hiện rõ. Trong đó, tổn thương sàn chậu, đặc biệt là sa sinh dục, là một tình trạng thường gặp.

Trái với suy nghĩ phổ biến, sa sinh dục không chỉ xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Phụ nữ trẻ, sau sinh hoặc thường xuyên lao động nặng vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Tình trạng này không đơn thuần là tử cung sa xuống mà có thể bao gồm sa bàng quang, sa tử cung hoặc sa trực tràng, với nhiều mức độ và hệ quả khác nhau.

"Sa sinh dục không hiếm, nhưng lại rất dễ bị xem nhẹ. Phụ nữ nên thăm khám định kỳ, chú ý theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời thăm khám, phát hiện sớm các bệnh lý và điều trị kịp thời, tránh phải đối mặt với phẫu thuật khi bệnh đã nặng", bác sĩ khuyến cáo.