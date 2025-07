Ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy: Lắp xong kính cường lực, Bộ VH-TT-DL chỉ đạo mới

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 24.5, du khách Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú TP.Huế) mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Lúc vào khu vực điện Thái Hòa, Tâm có biểu hiện không bình thường, bị một nhân viên bảo vệ mời đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, nam du khách sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn la hét, ngồi lên ngai và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 nhân viên bảo vệ của di tích ở điện Thái Hòa. Tuy nhiên, để tránh việc du khách này manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở để Tâm đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Đến 12 giờ 10 phút ngày 24.5, các lực lượng chức năng khống chế nam du khách, báo cho Công an P.Đông Ba lập biên bản tạm giữ hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã đưa ngai vua triều Nguyễn vào kho cổ vật để bảo quản, đồng thời trưng bày bản phục chế tại điện Thái Hòa, phục vụ khách tham quan. Đơn vị này cũng đã tổ chức kỷ luật, kiểm điểm những cá nhân, tập thể liên quan.

UBND TP.Huế cũng đã thành lập Hội đồng đánh giá và đề xuất phương án phục chế ngai vua triều Nguyễn và có văn bản xin ý kiến Bộ VH-TT-DL đối với kế hoạch này.