Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ngắm bộ quýt 'Phúc - Lộc - Thọ' giá nửa tỉ, đại gia xem là 'chốt đơn'

Đình Huy - Phan Hậu
18/01/2026 13:02 GMT+7

Hai trong 3 tác phẩm quýt cảnh 'Phúc - Lộc - Thọ' chào đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của một nhà vườn tại Văn Giang (Hưng Yên) đã được khách hàng đặt mua từ sớm, khẳng định sức hút của dòng cây cảnh độc, lạ dịp tết năm nay.

Trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng 1 tháng, thị trường cây cảnh miền Bắc tại "thủ phủ" xã Văn Giang (Hưng Yên) đang trong những ngày sôi động nhất, khi nhiều đại gia sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu cây cảnh độc, lạ chơi tết.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Bộ 3 tác phẩm quýt chu sa mang chủ đề "Phúc - Lộc - Thọ" tại nhà vườn Hoàn KTS

ẢNH: PHẠM HOÀN

Tại nhà vườn của anh Phạm Văn Hoàn (xã văn Giang, Hưng Yên), năm nay xuất hiện hàng chục mẫu quất, quýt, bưởi cổ thụ, độc lạ. Đáng chú ý, mỗi tác phẩm có giá hàng trăm triệu nhưng thời điểm hiện tại đều "cháy hàng", 80% cây đều đã có khách đặt mua hoặc thuê.

Nổi bật trong số các cây cảnh độc lạ tại nhà vườn của anh Hoàn là bộ 3 tác phẩm quýt chu sa mang chủ đề "Phúc - Lộc - Thọ". 3 tác phẩm được đầu tư công phu cả về cây, chậu và bố cục, lấy cảm hứng từ quan niệm phong thủy truyền thống của người Á Đông.

Tác phẩm "Phúc" dài 4,5 m, rộng 3,2 m, cao khoảng 3,5 m, nặng khoảng 9 tấn. Tác phẩm gồm 1 cây quýt cổ thụ làm trung tâm tượng trưng cho người cha, 2 cây quýt nhỏ hơn tượng trưng cho 2 người con đang quây quần, quấn quýt bên nhau, tạo thành thể thống nhất. Hiện chậu quýt này đã có một vị khách ở Quảng Ninh đặt mua với giá 160 triệu đồng.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Tác phẩm "Phúc" gồm 1 cây quýt cổ thụ làm trung tâm và 2 cây quýt nhỏ bên cạnh

ẢNH: HUY HẬU

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.
Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.
Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.
Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.
Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Chậu quýt được vị khách ở Quảng Ninh mua với giá 160 triệu đồng

ẢNH: HUY HẬU

Tác phẩm "Lộc" là cây quýt uốn thành hình thỏi vàng, tượng tương cho tiền tài, lộc lá. "Thỏi vàng" có chiều dài khoảng 4 m, cao 3,3 m, rộng 1,8 m nổi bật giữa không gian nhà vườn được bán với giá 120 triệu. Anh Hoàn cho biết, tác phẩm này là cây quýt chu sa cổ thụ nguyên bản, không cắt ghép cây nào sang, trước khi lên chậu, cây quýt được nuôi 3 năm ngoài đất.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Tác phẩm "Lộc" dài khoảng 4 m, cao 3,3 m

ẢNH: HUY HẬU

Đặc biệt, để uốn được thành hình thỏi vàng khổng lồ, cân đối đòi hỏi người thợ phải có tay nghề rất cao. Cạnh đó, nhà vườn phải thiết kế 2 - 3 tầng giàn giáo để gò tán, những người thợ phải mất gần 1 tuần mới hoàn thành "thỏi vàng".

Trong khi đó, tác phẩm "Thọ" được thiết kế trên chiếc chậu theo hình dãy núi, dài 7 m, rộng 3,5 m, cao hơn 3 m, nặng 12 tấn. Trên chậu có 3 cây quýt, tán cây được tạo hình giống như hình dáng mây trên núi, mềm mại nhưng vững chãi, tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ theo thời gian. Tác phẩm được bán cách đây khoảng nửa tháng cho một vị khách ở Ninh Bình với giá 210 triệu.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Tác phẩm "Thọ" đã được bán với giá 210 triệu đồng cho một đại gia ở Ninh Bình

ẢNH: HUY HẬU

Anh Hoàn chia sẻ, để tạo ra được những chậu quýt khổng lồ "Phúc - Lộc - Thọ" từ 3 năm trước anh đã lên ý tưởng thiết kế chậu cảnh trên máy tính. Vốn là một kiến trúc sư, các mẫu anh tạo ra đều khác biệt so với tất cả các nhà vườn trên địa bàn xã Văn Giang.

Sau khi có bản vẽ, anh Hoàn bắt tay vào đắp chậu, trồng cây theo đúng tỷ lệ, kích thước của bản vẽ. Về chậu, anh Hoàn dùng cách đắp tay thủ công, lấy ý tưởng làm một viên đá to, kết hợp điêu khắc tạo khuôn thạch anh, thỏi vàng hoặc kim cương mang ý nghĩa cầu mong 1 năm mới tài lộc.

Về cây, anh lựa chọn cây quýt bởi đây là loại cây dễ trồng, dễ tạo hình khi chín có màu đỏ tươi, nếu được ghép mắt lên thân cây bưởi thì cây sẽ rất khỏe, cho ra nhiều quả. Sau khi chọn được chậu và cây, anh Hoàn sẽ trồng cây lên chậu theo đúng tỷ lệ, kích thước của bản vẽ và chăm sóc trong vòng 1 năm.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Anh Hoàn chia sẻ về các chậu quýt khổng lồ

ẢNH: HUY HẬU

Tiết lộ về bí quyết để cây ra nhiều quả, anh Hoàn cho hay, khi trồng cây lên chậu, anh sẽ cắt nước cho đất khô cằn. Khi đó cây sẽ ra hoa, thời điểm ra hoa, anh sẽ bón phân mạnh để cây hấp thụ, kết hợp với thuốc diệt sâu bọ thì tỷ lệ đậu quả sẽ rất cao.

Theo anh Hoàn, chính vì đặc điểm những chậu cây khổng lồ, độc lạ nên những người khách mua cũng rất đặc biệt. Họ đều phải là người có điều kiện về kinh tế, khuôn viên đặt cây phải là nhà có biệt thự, lâu đài hoặc nhà thờ tổ.

"Chậu cây "Phúc" và "Thọ" của tôi đều được đại gia mua về. Khi đến vườn, khách xem qua và chốt mua ngay vì họ thích những loại cây khổng lồ, phù hợp với không gian trong lâu đài", anh Hoàn thông tin.

Bộ quýt 'Phúc-Lộc-Thọ' giá nửa tỉ, đại gia mua về chơi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Tác phẩm "Thọ" được cẩu về cho khách ở Ninh Bình

ẢNH: PHẠM HOÀN



Tin liên quan

Quýt hình ngựa giá chục triệu ở Hưng Yên 'cháy hàng' trước tết Nguyên đán

Quýt hình ngựa giá chục triệu ở Hưng Yên 'cháy hàng' trước tết Nguyên đán

Chưa cần bày bán ra thị trường, nhiều chậu quýt tạo hình ngựa tại Văn Giang (Hưng Yên) đã được khách đến tận vườn mua hết. Với giá bán hàng chục triệu đồng nhưng sản phẩm vẫn 'cháy hàng' dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Cây cảnh Hưng Yên Văn Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận