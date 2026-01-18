Ngắm bộ quýt 'Phúc - Lộc - Thọ' giá nửa tỉ, đại gia xem là 'chốt đơn'

Trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng 1 tháng, thị trường cây cảnh miền Bắc tại "thủ phủ" xã Văn Giang (Hưng Yên) đang trong những ngày sôi động nhất, khi nhiều đại gia sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu cây cảnh độc, lạ chơi tết.

Bộ 3 tác phẩm quýt chu sa mang chủ đề "Phúc - Lộc - Thọ" tại nhà vườn Hoàn KTS ẢNH: PHẠM HOÀN

Tại nhà vườn của anh Phạm Văn Hoàn (xã văn Giang, Hưng Yên), năm nay xuất hiện hàng chục mẫu quất, quýt, bưởi cổ thụ, độc lạ. Đáng chú ý, mỗi tác phẩm có giá hàng trăm triệu nhưng thời điểm hiện tại đều "cháy hàng", 80% cây đều đã có khách đặt mua hoặc thuê.

Nổi bật trong số các cây cảnh độc lạ tại nhà vườn của anh Hoàn là bộ 3 tác phẩm quýt chu sa mang chủ đề "Phúc - Lộc - Thọ". 3 tác phẩm được đầu tư công phu cả về cây, chậu và bố cục, lấy cảm hứng từ quan niệm phong thủy truyền thống của người Á Đông.

Tác phẩm "Phúc" dài 4,5 m, rộng 3,2 m, cao khoảng 3,5 m, nặng khoảng 9 tấn. Tác phẩm gồm 1 cây quýt cổ thụ làm trung tâm tượng trưng cho người cha, 2 cây quýt nhỏ hơn tượng trưng cho 2 người con đang quây quần, quấn quýt bên nhau, tạo thành thể thống nhất. Hiện chậu quýt này đã có một vị khách ở Quảng Ninh đặt mua với giá 160 triệu đồng.

Tác phẩm "Phúc" gồm 1 cây quýt cổ thụ làm trung tâm và 2 cây quýt nhỏ bên cạnh ẢNH: HUY HẬU

Chậu quýt được vị khách ở Quảng Ninh mua với giá 160 triệu đồng ẢNH: HUY HẬU

Tác phẩm "Lộc" là cây quýt uốn thành hình thỏi vàng, tượng tương cho tiền tài, lộc lá. "Thỏi vàng" có chiều dài khoảng 4 m, cao 3,3 m, rộng 1,8 m nổi bật giữa không gian nhà vườn được bán với giá 120 triệu. Anh Hoàn cho biết, tác phẩm này là cây quýt chu sa cổ thụ nguyên bản, không cắt ghép cây nào sang, trước khi lên chậu, cây quýt được nuôi 3 năm ngoài đất.

Tác phẩm "Lộc" dài khoảng 4 m, cao 3,3 m ẢNH: HUY HẬU

Đặc biệt, để uốn được thành hình thỏi vàng khổng lồ, cân đối đòi hỏi người thợ phải có tay nghề rất cao. Cạnh đó, nhà vườn phải thiết kế 2 - 3 tầng giàn giáo để gò tán, những người thợ phải mất gần 1 tuần mới hoàn thành "thỏi vàng".

Trong khi đó, tác phẩm "Thọ" được thiết kế trên chiếc chậu theo hình dãy núi, dài 7 m, rộng 3,5 m, cao hơn 3 m, nặng 12 tấn. Trên chậu có 3 cây quýt, tán cây được tạo hình giống như hình dáng mây trên núi, mềm mại nhưng vững chãi, tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ theo thời gian. Tác phẩm được bán cách đây khoảng nửa tháng cho một vị khách ở Ninh Bình với giá 210 triệu.

Tác phẩm "Thọ" đã được bán với giá 210 triệu đồng cho một đại gia ở Ninh Bình ẢNH: HUY HẬU

Anh Hoàn chia sẻ, để tạo ra được những chậu quýt khổng lồ "Phúc - Lộc - Thọ" từ 3 năm trước anh đã lên ý tưởng thiết kế chậu cảnh trên máy tính. Vốn là một kiến trúc sư, các mẫu anh tạo ra đều khác biệt so với tất cả các nhà vườn trên địa bàn xã Văn Giang.

Sau khi có bản vẽ, anh Hoàn bắt tay vào đắp chậu, trồng cây theo đúng tỷ lệ, kích thước của bản vẽ. Về chậu, anh Hoàn dùng cách đắp tay thủ công, lấy ý tưởng làm một viên đá to, kết hợp điêu khắc tạo khuôn thạch anh, thỏi vàng hoặc kim cương mang ý nghĩa cầu mong 1 năm mới tài lộc.

Về cây, anh lựa chọn cây quýt bởi đây là loại cây dễ trồng, dễ tạo hình khi chín có màu đỏ tươi, nếu được ghép mắt lên thân cây bưởi thì cây sẽ rất khỏe, cho ra nhiều quả. Sau khi chọn được chậu và cây, anh Hoàn sẽ trồng cây lên chậu theo đúng tỷ lệ, kích thước của bản vẽ và chăm sóc trong vòng 1 năm.

Anh Hoàn chia sẻ về các chậu quýt khổng lồ ẢNH: HUY HẬU

Tiết lộ về bí quyết để cây ra nhiều quả, anh Hoàn cho hay, khi trồng cây lên chậu, anh sẽ cắt nước cho đất khô cằn. Khi đó cây sẽ ra hoa, thời điểm ra hoa, anh sẽ bón phân mạnh để cây hấp thụ, kết hợp với thuốc diệt sâu bọ thì tỷ lệ đậu quả sẽ rất cao.

Theo anh Hoàn, chính vì đặc điểm những chậu cây khổng lồ, độc lạ nên những người khách mua cũng rất đặc biệt. Họ đều phải là người có điều kiện về kinh tế, khuôn viên đặt cây phải là nhà có biệt thự, lâu đài hoặc nhà thờ tổ.

"Chậu cây "Phúc" và "Thọ" của tôi đều được đại gia mua về. Khi đến vườn, khách xem qua và chốt mua ngay vì họ thích những loại cây khổng lồ, phù hợp với không gian trong lâu đài", anh Hoàn thông tin.

Tác phẩm "Thọ" được cẩu về cho khách ở Ninh Bình ẢNH: PHẠM HOÀN







