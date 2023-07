Ngắm cảnh TP.HCM lộng lẫy từ trên cao

TP.HCM nhìn từ trên cao

Video quay cảnh TP.HCM từ trên cao của tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường vừa đoạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh - video quốc tế Drone Photo Awards tại Ý.

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena International Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015. Các tác phẩm tại Drone Photo Awards được quy định chụp, quay từ các thiết bị như drone, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng.

Năm 2023, cuộc thi thu hút hàng ngàn tác phẩm của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư từ khắp nơi trên thế giới ở 7 hạng mục ảnh, hạng mục chùm ảnh và hạng mục video.

Kết quả Drone Photo Awards được công bố trung tuần tháng 6.2023. Tất cả ảnh, video đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày, trình chiếu tại triển lãm "Above Us Only Sky" ở Tu viện Saint Galgano thuộc Tuscany, Ý từ 8.7 đến 9.11.2023.