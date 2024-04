Ngắm cờ Tổ quốc khổng lồ tung bay ở khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30.4, tại kỳ đài phía bắc, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ Thống nhất non sông, mừng 49 năm thống nhất đất nước, nam bắc một nhà (30.4.1975- 30.4.2024) và 52 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 – 1.5.2024) với điểm nhấn là lá cờ Tổ quốc rộng 134 m2.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải THANH LỘC

Đúng 7 giờ, trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, các đại biểu gồm lãnh đạo Quảng Trị, lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, người dân địa phương, các bạn trẻ... trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài THANH LỘC

Thiêng liêng lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Quảng Trị

Buổi lễ thượng cờ được thực hiện trong không khí trang nghiêm THANH LỘC

Lá cờ Tổ quốc 134 m2 tung bay trên bầu trời Quảng Trị THANH LỘC

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" là lễ hội thường niên, được Quảng Trị tổ chức ở bên sông Hiền Lương. Nơi đây là nhân chứng lịch sử mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước suốt hơn 20 năm ròng rã, chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, nơi thể hiện khát vọng hòa bình bất diệt của người Việt Nam làm lay động mạnh mẽ, sâu sắc lương tri nhân loại.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại lễ thượng cờ THANH LỘC

Những cựu chiến binh, người dân Quảng Trị tại buổi lễ trang trọng THANH LỘC

Thế hệ trẻ Quảng Trị tham dự buổi lễ THANH LỘC

Buổi lễ nhằm ôn lại những chiến công hào hùng, bất khuất của quân và dân ta, đồng thời tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tất cả với ý chí độc lập tự do và khát vọng Thống nhất non sông. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

Tiết mục văn nghệ dưới chân kỳ đài lịch sử THANH LỘC

Thông qua lễ thượng cờ, lãnh đạo tỉnh gửi gắm mong muốn giáo dục, bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khẳng định những thành quả vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, nêu cao ý chí, quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.