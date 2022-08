Ngắm ‘cụ’ tôm sú khổng lồ ở triển lãm Vietfish

Anh Trần Anh Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa ở Cà Mau, cho biết: Đây là tôm sú tự nhiên trong rừng ngập mặn ở Cà Mau còn sót lại nên mới có kích cỡ khổng lồ như vậy. Chúng chỉ ăn thức ăn "sạch" và việc khai thác cũng tùy thuộc vào con nước thủy triều hai lần mỗi tháng. Chúng hoàn toàn sống trong môi trường tự nhiên nên cũng không thể xác định được “tuổi đời”, nhưng các con tôm này xứng đáng được gọi bằng “cụ tôm”.





“Sản phẩm này số lượng rất ít. Giá cả cũng không ổn định. Chúng tôi không bán lẻ ra bên ngoài mà chỉ bán kèm theo các hợp đồng tôm sú kích cỡ lớn để khách hàng dễ dàng quảng bá sản phẩm. Ví dụ như tôm sú loại 6 con/kg, giá tại nhà máy lên đến 900.000 đồng/kg. Tôm sú cỡ lớn từ 6 - 15 con/kg, mỗi tháng công ty có thể cung cấp đến một container 40 feet. Sản phẩm này được rất nhiều thị trường ưa chuộng đặc biệt là Trung Quốc vì khi chín màu sắc đỏ tươi rất đẹp”, anh Khoa cho biết thêm.

Nhiều khách hàng tham quan triển lãm thích thú khi lần đầu tiên được nhìn thấy những con tôm sú to như vậy. Chị Ngọc An, một khách hàng cho biết: "Tôi có thâm niên tham quan nhiều hội chợ nhưng lần đầu thấy tôm sú to đến thế, không khác gì tôm hùm".

Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2022 diễn ra từ 24 - 26.8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, TP.HCM do Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức.