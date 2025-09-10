Ngắm dàn ngư lôi, thủy lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam

Đầu tiên phải kể đến ngư lôi 53PA. Đây là loại ngư lôi chạy bằng hơi gas có đầu tự dẫn, thiết bị nổ phối gộp, chuyển động ngầm trong nước; dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, tàu ngầm đi nổi và các công trình nổi của đối phương.

Dàn ngư lôi, thủy lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam thu hút sự quan tâm của người dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Về thông số, ngư lôi 53PA có đường kính 533,4 mm, dài 7,9 m, nặng 1,9 tấn (chứa 210 kg thuốc nổ). Tầm bắn tối đa của ngư lôi là 11 km, tốc độ di chuyển 29 hải lý/giờ.

Độ sâu hoạt động khi bắn chiến đấu dao động từ 6 - 8 m, chế độ sục sạo (tìm kiếm) là từ 12 - 16 m. Thể tích khí nén được trang bị cho ngư lôi là 745 lít, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong quá trình di chuyển và tấn công.

Hình ảnh 2 quả ngư lôi 53PA (ngoài cùng bên phải) ẢNH: ĐÌNH HUY

Bên cạnh ngư lôi 53PA là ngư lôi SET-40UE bắn tập. Ngư lôi SET-40UE là loại ngư lôi điện chống ngầm kích thước nhỏ, được sử dụng từ tàu mặt nước chống ngầm và tàu ngầm có trang bị ống phóng loại nhỏ.

Ngư lôi SET-40UE bắn tập ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, ngư lôi bắn tập là vũ khí được sử dụng để thực hành bắn tập và huấn luyện, được phóng trong quá trình tập trận của tàu ngầm hoặc tàu mặt nước.

Ngư lôi SET-40UE bắn tập có đường kính 400 mm, chiều dài 4,8 m, khối lượng bắn tập khi chuẩn bị là 490 kg, khối lượng đầu đạn 80 kg. Ngư lôi có vận tốc hành trình 29 hải lý/giờ; cự ly hành trình 7,5 km; độ sâu 20 - 200 m; độ sâu bắn được lớn nhất từ tàu ngầm 150 m.

Rất đông người dân tìm hiểu về ngư lôi 53PA và ngư lôi SET-40UE bắn tập ẢNH: ĐÌNH HUY

Sản phẩm mục tiêu ngầm do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Đây là loại mục tiêu thủy âm phục vụ huấn luyện, diễn tập săn, chống ngầm của Quân chủng Hải quân.

Thiết bị này có đường kính 356 mm, dài 3,55 m, khối lượng 320 kg, độ sâu làm việc lớn nhất 100 m; tốc độ hành trình lớn nhất 4 hải lý/giờ.

Sản phẩm mục tiêu ngầm do Việt Nam sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

Mục tiêu ngầm có thể hoạt động độc lập, bán tự động, thủ công hoặc khi gặp sự cố. Dải tần thu phát thủy âm 0,6 - 85 kHz, có thể kết nối trạm điều khiển vô tuyến và cáp quang, thời gian hoạt động liên tục là 6 giờ.

Thủy lôi MДМ-1 Мoд.1 là loại thủy lôi đáy có ngòi nổ không tiếp xúc đa kênh, dùng để tiêu diệt tàu mặt nước và tàu ngầm có lượng giãn nước từ 500 tấn trở lên (tiêu diệt tàu mặt nước ở độ sâu đến 40 m, tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 120 m).

Thủy lôi MДМ-1 Мoд.1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Thủy lôi này có khối lượng 960 kg, khối lượng thuốc nổ 746 kg; chiều dài 2,86 m, đường kính 534 mm. Thủy lôi có thể thả dưới biển 1 năm.

Một số loại thủy lôi khác thuộc biên chế của Hải quân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY



