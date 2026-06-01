Ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế từ căn hộ Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á

Trải nghiệm lễ hội quốc tế từ tầm nhìn "độc bản" tại Nobu Danang
Tại Đà Nẵng, thành phố đang khẳng định vị thế rõ nét của một "MICE city" tầm cỡ quốc tế, mọi tâm điểm đổ dồn về Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), sự kiện văn hóa biểu tượng thu hút hơn 1,2 triệu lượt du khách mỗi năm, biến thành phố bên sông Hàn trở thành sàn diễn ánh sáng đầy sống động. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu phong cách sống lừng danh thế giới tại Đông Nam Á - Nobu Danang như một lời khẳng định đắt giá cho tiềm năng của thành phố.
Tọa lạc ngay tại mặt biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, các căn hộ ở đây mang đến một định nghĩa mới về không gian sống. Khi một vị trí chiến lược mang tầm quốc tế kết hợp cùng cái tên bảo chứng cho đẳng cấp toàn cầu, Nobu Danang đã chọn chiến lược khởi xướng kỷ nguyên "nền kinh tế bản sắc" ("The Taste Economy") cho những không gian sống tinh tuyển của mình. Trọng tâm của chiến dịch là sự kết nối giữa những "tastemakers" - những người định hình gu thẩm mỹ - để cùng tạo nên một cộng đồng có chung thế giới quan và phong cách sống thượng lưu gắn liền với DNA thương hiệu.
Dưới lăng kính thiết kế tinh tế, không gian của Nobu Danang trong mùa lễ hội là sự giao thoa nguyên bản giữa tinh thần tối giản của phong cách nội thất Japandi và sự phóng khoáng của bờ biển Mỹ Khê. Không lạm dụng những trang trí rực rỡ đại trà, từng góc không gian, ánh sáng và chất liệu tự nhiên đều được sắp đặt có chủ đích, tôn vinh nét đẹp của sự tinh giản và tĩnh lặng. Đây chính là phông nền hoàn hảo cho những cuộc đối thoại có chiều sâu của giới tinh hoa.
Đặc biệt, những căn hộ Studio và 1 phòng ngủ được thiết kế đồng nhất với tiêu chuẩn lưu trú của những minh tinh hạng A và tỷ phú thế giới tại Nobu Hotel. Vượt lên mọi kỳ vọng về không gian, Studio và căn hộ 1 phòng ngủ của Nobu Danang trong thế giới bất động sản hàng hiệu đang hé mở chân trời trải nghiệm đầy mê hoặc. Và cũng có thể bạn chưa biết, nếu sở hữu 1 căn hộ Studio tại đây, bạn sẽ chẳng bao giờ phải mua vé xem pháo hoa DIFF hằng năm nữa nhờ vị trí đắc địa bậc nhất và độ cao lý tưởng của khối căn hộ.
Điểm nhấn cốt lõi đưa Nobu trở thành biểu tượng toàn cầu chính là nghệ thuật ẩm thực độc bản. Qua bàn tay tài hoa của các bậc thầy bếp trưởng, thực đơn lễ hội là một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Đặc biệt, đón chờ thực khách là một thực đơn bí mật sẽ được siêu đầu bếp Nobu Matsuhisa thiết kế riêng cho "nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới" tại Nobu Danang.
Chia sẻ về định hướng khác biệt này, đại diện Nobu Danang nhận định: "Khách hàng của Nobu không tìm kiếm những gì quá phô diễn. Họ là những người có trải nghiệm phong phú, đủ tinh tế để nhận ra giá trị của những điều được chắt lọc kỹ lưỡng. Chúng tôi không cố gắng 'gào thét' để thu hút sự chú ý của số đông. Nobu Danang được sinh ra để là một điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều tự cất tiếng nói bằng sự tinh tế và đẳng cấp riêng, kết nối những tâm hồn đồng điệu."
Với sự đầu tư bài bản và triết lý thương hiệu khác biệt, Nobu Danang dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, đang được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trên các ấn phẩm lối sống thượng lưu và văn hóa hàng đầu, đồng thời tái định nghĩa lại tiêu chuẩn về một kỳ nghỉ xa xỉ đích thực tại châu Á.
