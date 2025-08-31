Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngắm rừng giá tỵ nở hoa trắng muốt, khung cảnh đẹp như châu Âu
Video Thời sự

Ngắm rừng giá tỵ nở hoa trắng muốt, khung cảnh đẹp như châu Âu

Lê Lâm
31/08/2025 05:00 GMT+7

Những ngày cuối tháng 8.2025, rừng giá tỵ hàng trăm ha ven quốc lộ 20 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) đồng loạt nở hoa trắng muốt, đầy thơ mộng và làm bừng sáng cả một không gian rộng lớn, khung cảnh đẹp như châu Âu.

Những ngày này, nếu mọi người di chuyển trên quốc lộ 20 đoạn giao nhau giữa 2 huyện Định Quán và Tân Phú (thuộc Đồng Nai) cũ thì sẽ có những phút giây thư thái, thích thú khi đi giữa cánh rừng giá tỵ bạt ngàn đang nở hoa trắng muốt.

Ngắm rừng giá tỵ nở hoa trắng muốt, khung cảnh đẹp như châu Âu

Con đường xuyên qua rừng giá tỵ dài khoảng 3 km, một đầu là thị trấn Định Quán (huyệnĐịnh Quán cũ), đầu kia là thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú cũ), trở thành ranh giới tự nhiên giữa 2 địa phương của Đồng Nai cũ, có diện tích hơn 160 ha.

Khu rừng giá tỵ này được trồng vào những năm 1950, mục đích làm báng súng và rừng tự nhiên. Theo tài liệu lịch sử, năm xưa cây giá tỵ được trồng rất nhiều, trải dài trên một diện tích rộng. Tuy nhiên sau 1975, người dân từ các nơi đổ về làm kinh tế mới, đã khai phá làm nương rẫy nên diện tích rừng giá tỵ bị thu hẹp.

Ngắm rừng giá tỵ nở hoa trắng muốt, khung cảnh đẹp như châu Âu - Ảnh 1.

Rừng giá tỵ vào tháng 3 năm nay, mùa rụng lá

ẢNH: LÊ LÂM

Cây giá tỵ có nhịp sống sinh học khác biệt với các loài cây khác. Mùa hè thì ra hoa, còn mùa xuân lại rụng lá.

Khám phá thêm chủ đề

rừng giá tỵ Đồng Nai hoa giá tỵ châu Âu flycam rừng giá tỵ Định Quán Tân Phú
