Ngắm 'siêu Trăng Xanh' đẹp huyền ảo trên bầu trời Việt Nam rạng sáng nay

Rạng sáng nay 20.8, người Việt Nam đã được quan sát "siêu Trăng Xanh" thắp sáng bầu trời đêm. Lần trăng tròn này là siêu trăng đầu tiên trong năm 2024, cũng là Trăng Xanh hiếm gặp.



Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết thời điểm xảy ra siêu trăng, Trăng Xanh, mặt trăng nằm ở phía đối diện của trái đất và mặt trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Pha này xảy ra lúc 1 giờ 27 phút rạng sáng nay 20.8, giờ Việt Nam.

Trăng tròn tháng 8 được Gia Thiều chụp lại tại TP.HCM ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là Trăng Cá Tầm vì cá tầm ở các hồ lớn khác dễ bị đánh bắt hơn vào thời điểm này trong năm. Mặt trăng này cũng được biết đến với cái tên Trăng Ngô Xanh và Trăng Ngũ Cốc.

Trên mạng xã hội, đặc biệt ở các diễn đàn về thiên văn, nhiều người Việt liên tục chia sẻ hình ảnh về siêu trăng chụp được ở nơi mình sinh sống. Cư dân mạng để lại bình luận ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền ảo, "siêu thực" của mặt trăng đêm nay.

"Săn" siêu trăng

Vốn có niềm đam mê đặc biệt với thiên văn, em Trần Gia Thiều (15 tuổi, ngụ Q.6), hiện đang là học sinh THPT tại TP.HCM đã không bỏ lỡ lần siêu trăng đầu tiên trong năm nay.

"Săn" trăng tròn tháng 8 từ rạng sáng ngày 19 đến rạng sáng ngày 20 tại nhà, Gia Thiều không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng mà cho biết mình còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp đến ngỡ ngàng.

Trăng tròn tháng 8 là siêu trăng đầu tiên 2024, cũng là Trăng Xanh hiếm gặp. Ảnh được chụp lúc rạng sáng nay 20.8 ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

"Từ chiều qua, mặt trăng đã to khi mọc ở đường chân trời. Lần trăng tròn này có phần to và sáng hơn so với những lần trăng tròn trước đó mà em ngắm, tuy nhiên không có quá nhiều sự khác biệt. Dù vậy, vẫn là một đêm ngắm trăng thú vị", nam sinh chia sẻ.

Em Võ Đức Quân, hiện là học sinh tại H.Ninh Phước (Ninh Thuận) cũng dành thời gian để quan sát và chụp lại ảnh siêu trăng nơi mình sống. Quân cho biết trăng tròn lần này sáng rực trên bầu trời, mang tới trải nghiệm thiên văn thú vị.

Ban đầu, Quân chụp ảnh vì nghĩ rằng lần này là Trăng Xanh theo mùa. Tuy nhiên sau đó, chàng trang mới bất ngờ phát hiện đây cũng là lần siêu trăng đầu tiên trong năm 2024 sau khi tìm hiểu thông tin. Chụp được ảnh, Đức Quân cũng chia sẻ lên các hội nhóm về thiên văn trên mạng xã hội để giao lưu và cảm thấy vui khi nhận được sự quan tâm của những người có cùng đam mê.

"Siêu Trăng Xanh" được chụp tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trăng tròn huyền ảo dưới góc chụp của Đức Quân ẢNH: VÕ ĐỨC QUÂN

Anh Huy Hyunh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản dự định "săn" ảnh siêu trăng tháng 8. Tuy nhiên, vì nơi anh sống trời mưa, bầu trời nhiều mây mù nên việc quan sát, chụp ảnh gặp khó khăn khiến chàng trai có phần tiếc nuối.

"Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng set máy để canh một vài khoảnh khắc có thể chụp được trăng khi đã lên cao trên bầu trời. Sau khi chụp được một lúc thì mây lại che mất trăng”, anh kể.