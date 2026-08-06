Ngắm Singapore từ mặt nước: Hành trình khác giữa lòng đảo quốc

Từ du ngoạn trên sông Singapore, dạo bộ ven Marina Bay đến chèo kayak tại Pulau Ubin, mỗi hành trình đều mang đến những lát cắt khác biệt về đảo quốc.

Theo dòng Singapore khám phá lịch sử đảo quốc

Một trong những trải nghiệm đặc trưng là du ngoạn trên sông tại Singapore bằng những chiếc bumboat - loại thuyền gỗ từng vận chuyển hàng hóa trên dòng sông trước khi được cải tạo thành tàu du lịch.

Hành trình kéo dài khoảng 40 phút, đưa du khách đi qua Boat Quay, Clarke Quay rồi tiến ra Marina Bay. Đây đều là những khu vực gắn liền với quá trình hình thành thương cảng Singapore từ thế kỷ 19.

Du thuyền trên sông tại Singapore ẢNH: TRAVELOKA

Từ trên thuyền, du khách có thể ngắm Công viên Merlion, Marina Bay Sands, Nhà hát Esplanade và khu tài chính trung tâm trong cùng một hành trình. Buổi tối là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn khi toàn bộ khu vực ven sông được thắp sáng, tạo nên góc nhìn khác về đường chân trời của Singapore.

Dạo bộ ven Marina Bay

Nếu Singapore River kể câu chuyện về quá khứ thì Marina Bay Waterfront Promenade lại phản ánh diện mạo của một Singapore hiện đại.

Dài khoảng 3,5 km, tuyến đường dạo bộ ôm trọn vịnh Marina kết nối liên tục nhiều công trình nổi tiếng, đồng thời mang đến cơ hội chiêm ngưỡng đường chân trời của Singapore từ nhiều góc nhìn khác nhau mà không cần vội vã.

Thay vì chỉ đứng tại một điểm quan sát, du khách có thể thong thả đi dọc theo mép nước, để mỗi vài trăm mét lại bắt gặp một khung hình hoàn toàn mới. Marina Bay Sands hiện lên nổi bật phía xa, trong khi Singapore Flyer, Bảo tàng ArtScience, cầu Helix hay Công viên Merlion lần lượt xuất hiện trên cùng một cung đường.

Marina Bay phản ánh diện mạo của một Singapore hiện đại ẢNH: TRAVELOKA

Điểm hấp dẫn của tuyến promenade không chỉ nằm ở cảnh quan. Dọc đường là nhiều quảng trường mở, khu vực nghỉ chân và các điểm quan sát hướng thẳng ra mặt vịnh, nơi du khách có thể dành thời gian ngắm những con thuyền lướt qua, theo dõi các hoạt động trên mặt nước hoặc đơn giản là cảm nhận nhịp sống của thành phố.

Sự thay đổi giữa ngày và đêm cũng tạo nên hai trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Ban ngày, mặt vịnh phản chiếu bầu trời trong xanh cùng các công trình kiến trúc hiện đại. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đường chân trời bừng sáng với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, trong khi chương trình trình diễn ánh sáng Spectra tại Marina Bay Sands biến mặt nước thành một sân khấu khổng lồ, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Chính vì vậy, nhiều du khách lựa chọn dành trọn một buổi chiều tại Marina Bay để vừa dạo bộ, vừa ngắm hoàng hôn rồi tiếp tục ở lại thưởng thức khung cảnh lung linh khi thành phố lên đèn.

Chèo kayak giữa rừng ngập mặn Pulau Ubin

Cách trung tâm Singapore chỉ một chuyến phà ngắn, Pulau Ubin mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Trải nghiệm chèo thuyền kaya thú vị ẢNH: KLOOK

Hòn đảo rộng khoảng 1.000 ha vẫn giữ được nhiều hệ sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn, rừng thứ sinh và bãi đá ven biển. Đây cũng là một trong những địa điểm được nhiều du khách yêu thiên nhiên lựa chọn.

Các tour chèo kayak có hướng dẫn đưa du khách len lỏi qua những con kênh nhỏ giữa rừng ngập mặn. Trên hành trình, du khách có thể quan sát nhiều loài động vật như chim bói cá, sứa và nếu may mắn là những đàn rái cá sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Không chỉ là hoạt động ngoài trời, trải nghiệm này còn giúp du khách hiểu thêm về vai trò của rừng ngập mặn trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ bờ biển. Pulau Ubin cũng là một phần của The Ubin Project, sáng kiến của Chính phủ Singapore nhằm bảo tồn các giá trị tự nhiên và di sản của hòn đảo theo hướng phát triển bền vững.

Góc nhìn khác về Singapore

Trong mắt nhiều du khách, Singapore là thành phố của những công trình kiến trúc biểu tượng và đường chân trời ngoạn mục. Nhưng chính những trải nghiệm thú vị trên sông hay hồ nước lại giúp bức tranh về đảo quốc trở nên sống động và đa sắc hơn.

Dòng sông Singapore River kể câu chuyện về hành trình hình thành của một thương cảng quốc tế. Marina Bay Waterfront Promenade mang đến góc nhìn cận cảnh về một thành phố năng động, nơi con người và không gian công cộng hòa quyện với mặt nước. Trong khi đó, khu rừng ngập mặn Pulau Ubin lại mở ra một Singapore xanh, yên bình và giàu giá trị sinh thái.

Ba hành trình với ba sắc thái khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: cảnh quan sông, hồ tại Singapore cũng mang đến cho du khách rất nhiều trải nghiệm thú vị và đầy ắp bất ngờ. Với những du khách mong muốn khám phá đảo quốc vượt ra ngoài các điểm check-in quen thuộc, đây chính là những trải nghiệm giúp hiểu hơn về lịch sử, thiên nhiên và cách Singapore gìn giữ sự cân bằng giữa phát triển đô thị với bảo tồn môi trường.

Thay vì chỉ ngước nhìn đường chân trời từ trên cao, những trải nghiệm thư thái khi bước xuống gần mặt nước sẽ đưa du khách khám phá được một Singapore sâu lắng, đa chiều và giàu bản sắc hơn rất nhiều.