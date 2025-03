Ngăn chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo: MobiFone cam kết bảo vệ khách hàng

Cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đang trở thành vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng và an toàn thông tin cá nhân. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, MobiFone đã và đang tích cực triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp bảo vệ khách hàng hiệu quả hơn trước các rủi ro an ninh mạng. Đồng thời, MobiFone không ngừng nâng cao năng lực phòng chống tội phạm công nghệ cao, giảm thiểu cuộc gọi lừa đảo từ SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường an toàn giao dịch số và hạn chế nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng.

Trong thời gian qua, nhà mạng cũng đã tích cực truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về quyền lợi và trách nhiệm trong việc chung tay xử lý cuộc gọi rác. Khách hàng có thể phản ánh các hành vi này thông qua tổng đài hỗ trợ khách hàng, website/ứng dụng My MobiFone, fanpage MobiFone và đầu số 5656, góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn và minh bạch hơn.

Tổng công ty đã xây dựng hệ thống giám sát và ngăn chặn thuê bao gọi rác theo đúng các tiêu chí của Cục Viễn thông đã đưa ra đối với các nhà mạng về thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác, chủ động chặn các thuê bao gọi rác theo tiêu chí đánh giá, giám sát khi hệ thống phát hiện.

Theo đó, ngoài kênh tiếp nhận phản ánh của người dân qua tổng đài 5656 và Tổng đài hỗ trợ khách hàng của MobiFone, Tổng công ty còn chủ động xây dựng hệ thống tự động giám sát và ngăn chặn thuê bao gọi rác (Hệ thống SPAMCALL) để ngăn chặn kịp thời thuê bao gọi điện làm phiền khách hàng.

Đồng thời, MobiFone cũng chủ động tối ưu hệ thống để nâng cao hiệu quả giám sát, thay đổi luật/ ngưỡng giám sát để chặn các hành vi của thuê bao nghi ngờ là cuộc gọi rác, nâng cao hiệu quả giám sát/ ngăn chặn thuê bao gọi rác trên mạng MobiFone. Nhờ đó, số lượng tin nhắn rác và cuộc gọi rác bị chặn tăng đáng kể, tránh được nhiều phiền phức cho khách hàng.

Để hạn chế tác động xấu từ cuộc gọi và tin nhắn rác, MobiFone khuyến cáo khách hàng, khi nhận được tin nhắn khảo sát của nhà mạng về cuộc gọi rác (được gửi tới dưới dạng tin nhắn nhanh - Flash SMS ngay sau các cuộc gọi có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác) người dùng có thể chủ động phối hợp trả lời (chọn phương án trả lời "Có" hoặc "Không") để giúp các nhà mạng sàng lọc, xử lý chính xác các cuộc gọi vi phạm cũng như giúp cơ quan quản lý có thông tin để đưa ra các chế tài quản lý phù hợp.

Hiện nay, MobiFone đang gấp rút hoàn thiện và bổ sung chức năng tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các trường hợp cuộc gọi lừa đảo. Điều này nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ khách hàng nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo đang ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ an toàn thông tin và quyền lợi của người dùng.

Theo đánh giá của MobiFone, việc ngăn chặn các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo không chỉ là những thao tác kỹ thuật thuần túy, mà quan trọng hơn, đó còn là trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Với phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", MobiFone không ngừng đổi mới, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn,tập trung đầu tư vào hạ tầng, công nghệ, nâng cao bảo mật và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo mang đến những giá trị vượt trội cho người dùng.