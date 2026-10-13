Ngân hàng chung hành trình lớn cùng doanh nghiệp

Phát triển bền vững cùng doanh nghiệp

Tại BVBank, điều ấp ủ chính là câu chuyện phát triển bền vững của mỗi DN. Bởi phía sau đó là những con người đang ngày đêm nỗ lực tạo ra việc làm, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội. BVBank lựa chọn vai trò của một người đồng hành để cùng doanh nghiệp tìm ra những giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. Không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính, BVBank mong muốn góp phần tháo gỡ những trở ngại, để DN hiện thực hóa mục tiêu lớn của mình.

Tinh thần đồng hành ấy không chỉ được thể hiện bằng những cam kết dài hạn mà còn bằng những hành động cụ thể. Trong nhiều năm qua, BVBank đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho khách hàng DN, đặc biệt là SME. Từ các chính sách tín dụng ưu đãi giảm lãi vay, giải pháp quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại đến các sản phẩm dịch vụ được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng phân khúc khách hàng. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường đối mặt với nhiều thách thức, BVBank vẫn luôn nỗ lực sát cánh cùng DN bằng các chính sách kịp thời, chia sẻ áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực để DN duy trì hoạt động, phục hồi và phát triển.

Hệ sinh thái số tối ưu hóa hiệu quả hoạt động

Trong xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ, hoạt động của DN cũng không đứng ngoài xu thế tất yếu này. Vì vậy, BVBank không ngừng hoàn thiện các giải pháp tài chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động cho DN. Hệ sinh thái DigiStore 2.0 và DigiChain nhằm hỗ trợ DN quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh trên môi trường số là minh chứng rõ nét cho điều này.

DigiStore 2.0 giúp DN quản lý bán hàng, hàng hóa, tồn kho, khách hàng, thanh toán, hóa đơn điện tử và các dịch vụ ngân hàng trên cùng một nền tảng, được cấu hình may đo dành riêng theo từng lĩnh vực hoạt động. Song song đó, DigiChain hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, nhà cung cấp, đại lý và đối tác trong hệ sinh thái kinh doanh, giúp tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo điều kiện để DN tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển.

“Mục tiêu không chỉ là cung cấp nguồn vốn, mà còn giúp DN tiết kiệm thời gian, tối ưu nguồn lực và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Bởi chúng tôi tin rằng, khi DN có điều kiện tập trung vào năng lực cốt lõi và nắm bắt tốt hơn các cơ hội trên thị trường, đó cũng là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai” - đại diện lãnh đạo BVBank chia sẻ.

BVBank tin rằng mối quan hệ giữa ngân hàng và DN không đơn thuần là sự hợp tác giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Đó là mối quan hệ được xây dựng bằng sự tin tưởng, sẻ chia và cam kết cùng chung hành trình lớn. Khi doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường, nâng tầm thương hiệu, tạo ra những giá trị cho cộng đồng cũng chính là động lực để BVBank đổi mới và phát triển theo đúng tinh thần “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN”.