Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi: Để đồng vốn phát huy hiệu quả cao nhất

Để đồng vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất, đơn vị đã thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Huy động mọi nguồn lực để đồng vốn đến đúng đối tượng

Đến ngày 31.5.2026, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đạt 12.852 tỉ đồng, tăng 993 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 1.623,7 tỉ đồng so với thời điểm 30.6.2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống của người dân ngày càng lớn.

Bên cạnh nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm gần 80% tổng nguồn vốn, nguồn vốn huy động tại địa phương và vốn nhận ủy thác từ ngân sách các cấp tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, việc các địa phương chủ động bố trí ngân sách ủy thác qua NHCSXH đã tạo thêm nguồn lực quan trọng để hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Điểm nổi bật là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách cấp xã, đến cuối tháng 5, đã có 80/96 xã, phường, đặc khu ban hành quyết định trích ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH; trong đó 76 địa phương đã thực hiện chuyển vốn với tổng số tiền 19,7 tỉ đồng. Nhiều đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch được giao như Phòng giao dịch NHCSXH Minh Long đạt 117% kế hoạch, hội sở tỉnh, Lý Sơn và Ngọc Hồi đều hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, toàn tỉnh đã thành lập 96/96 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã theo đúng quy định. Đây là mô hình quản trị đặc thù của NHCSXH giúp tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động tín dụng chính sách ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Trong 5 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt hơn 2.203 tỉ đồng với 33.700 lượt hộ được tiếp cận vốn. Cùng thời gian này, doanh số thu nợ đạt 1.215 tỉ đồng, tỷ lệ thu nợ đến hạn trên 93%. Tổng dư nợ toàn tỉnh đạt gần 12.827 tỉ đồng, tăng hơn 982 tỉ đồng so với cuối năm 2025, đạt gần 89% kế hoạch tăng trưởng năm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Một trong những yếu tố quan trọng giúp nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả là công tác kiểm tra, giám sát được NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và đồng bộ.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác xử lý rủi ro tại 21/23 đơn vị có hồ sơ đề nghị; tổ chức kiểm tra đột xuất tại 16 lượt điểm giao dịch xã. Hệ thống giám sát qua Camera IP được khai thác hiệu quả với 58 điểm giao dịch, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ.

NHCSXH tỉnh này còn triển khai các đợt kiểm tra toàn diện trên diện rộng. Kết quả đã thực hiện kiểm tra 68 lượt xã, 137 lượt tổ chức hội nhận ủy thác, 190 điểm giao dịch xã và giám sát qua Camera IP tại 530 lượt điểm giao dịch. Qua kiểm tra, nhiều tồn tại được phát hiện và khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế nợ quá hạn.

Trong 5 tháng đầu năm, NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ các cấp. Riêng công tác đào tạo theo kế hoạch năm đã tổ chức được 30 lớp với 2.458 lượt người tham gia.

Thực tế cho thấy, khi nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên và có sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là nền tảng để NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đưa các chương trình tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.