Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tích hợp GenAI của AWS

Thông qua ứng dụng ViePro - VIB cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam trang bị cho hàng triệu khách hàng của mình một trợ lý ảo hoạt động 24/7, phản hồi chính xác và tức thì bằng tiếng Việt với đa dạng chủ đề về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, được xây dựng trên dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới Amazon Web Services (AWS).



ViePro - trợ lý ảo tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hoạt động trên nền tảng ngân hàng số MyVIB Ảnh: CTV



Bên cạnh hiệu quả về nâng cao hiệu suất dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, giải pháp đột phá này còn giúp ngân hàng tối ưu hóa đến 80% yêu cầu về nguồn lực công nghệ thông tin so với các giải pháp hiện tại. Trải nghiệm tiên tiến, thân thiện với người dùng này được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng cơ sở khách hàng của VIB lên 20%, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

"AWS đã hỗ trợ rất hiệu quả cho chiến lược 'Mobile First, Cloud First, AI First' của VIB, giúp trải nghiệm khách hàng của chúng tôi liên tục được nâng cao. Trong đó, các tính năng tích hợp công nghệ AI đặc biệt thu hút thế hệ Gen Z và cả những khách hàng lần đầu tiếp cận dịch vụ ngân hàng số", ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số của VIB chia sẻ.

Hiện nay, việc ứng dụng trợ lý AI trong ngành ngân hàng được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ GenAI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) và máy học (Machine Learning). Việc tích hợp trợ lý AI vào các nền tảng số sẽ giúp những đơn vị tiên phong về công nghệ như VIB mở ra một kỷ nguyên mới của sáng tạo và hiệu quả, với khách hàng là trọng tâm.

VIB đã phát triển trợ lý ảo GenAI với cơ sở kiến thức độc quyền, an toàn, đảm bảo nhà cung cấp AI không có quyền và không thể truy cập vào dữ liệu bảo mật của ngân hàng. Nhờ ứng dụng Claude 3 Haiku trên Amazon Bedrock, VIB có thể tùy chỉnh dữ liệu lưu trữ trên AWS của mình, tạo nên các ứng dụng phù hợp với nhu cầu kinh doanh như các dịch vụ tài chính cá nhân hóa.