Ngân hàng giữ chân nhân sự: Yếu tố nào quan trọng nhất?

Trong báo cáo gần nhất về lương và thị trường lao động mà Navigos mới phát hành, rất nhiều ứng viên có xu hướng muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp từ một năm trở lên, hoặc càng lâu càng tốt, trừ trường hợp họ có cơ hội công việc tốt. Điều này khác biệt hẳn so với khảo sát đầu năm 2022 của Navigos Group.

Báo cáo chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất để giữ chân người lao động là môi trường làm việc; yếu tố lương đứng thứ hai; thứ ba là văn hóa doanh nghiệp.

Môi trường và văn hóa được người lao động ngày càng coi trọng nên ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự cần quan tâm các yếu tố này để giữ chân người lao động. Để thu hút người lao động, bên cạnh chính sách lương, thưởng hấp dẫn, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp là điểm thu hút được ứng viên. Thương hiệu nhà tuyển dụng tốt sẽ giúp nâng cao hiệu quả của việc thu hút và tuyển dụng nhân sự.

Ngân hàng 6 năm liên tiếp được bình chọn Nơi làm việc tốt nhất

Tại HDBank, tính đến ngày 30.6.2023, toàn hệ thống đã có hơn 17.000 CBNV làm việc tại 347 điểm giao dịch và hàng chục ngàn điểm bán hàng (POS) trên cả nước, trong đó nhân viên có thâm niên trên 5 năm đạt 39%.

Theo ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank, tại HDBank, CBNV được chăm sóc toàn diện cả về chế độ lương và đãi ngộ hấp dẫn, lẫn đời sống tinh thần và văn hoá doanh nghiệp với tôn chỉ HDBank phải là nơi làm việc hạnh phúc (happy workplace). Từ đó, các CBNV gắn bó lâu dài với Ngân hàng, dành trọn tâm huyết để cùng phát triển một ngân hàng vững mạnh, hiện đại và nhân văn trong hoạt động, trong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ra thị trường cũng như trong trách nhiệm với cộng đồng.

HDBank là ngân hàng 6 lần liên tiếp nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best companies to work for in Asia" và là đơn vị được vinh danh "Doanh nghiệp chuyển đổi số"

Nhiều năm nay, HDBank luôn duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng các chính sách, chế độ phúc lợi vượt trội cho CBNV: Thưởng vượt năng suất, ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ vay tín chấp, chăm sóc sức khỏe y tế định kỳ, tặng bảo hiểm y tế quốc tế cho nhân viên có thâm niên trên 5 năm; được đào tạo và tái đào tạo.

Để khai thác tiềm năng nhân tài, HDBank đã tổ chức các chương trình thi đua kinh doanh như "Hoa đồng tiền vàng" với các giải thưởng hấp dẫn; chương trình tôn vinh các CBNV lâu năm xuất sắc, chương trình "HDBank Next Leaders" nhằm tuyển chọn nội bộ cho các vị trí chủ chốt của HDBank theo phương châm: gắn sự thăng tiến sự nghiệp cá nhân với sự phát triển chung của Ngân hàng. Bên cạnh đó, chỉ riêng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Đào đạo HDBank đã mở 895 khóa đào tạo cho CBNV.

Doanh nghiệp chuyển đổi số trong công tác Nhân sự

Xác định số hóa là một trong những chiến lược trọng tâm, HDBank đã số hóa toàn diện, trở thành ngân hàng số dẫn đầu. Số hóa là nền tảng và là công cụ giúp mỗi một CBNV giảm bớt thời gian, mở rộng tương tác, kết nối làm việc nhóm hay với khách hàng, tăng hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, công tác quản trị nhân sự cũng đã được số hóa toàn diện, hỗ trợ kết nối mạnh mẽ toàn hệ thống, như: triển khai các giải pháp công nghệ "People World", App "People HDBank" giúp tối ưu hóa công tác quản lý nhân sự; ứng dụng các công cụ "Workplace", "Workplace Chat" để trao đổi công việc và kết nối thông tin; đưa "E-Learning" vào công tác đào tạo; sử dụng ứng dụng PPW và PP HDBank để dễ dàng quản lý dữ liệu nhân viên và dữ liệu chấm công.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó giám đốc Khối Nhân sự HDBank chia sẻ: "Chúng tôi đã và đang nỗ lực xây dựng chiến lược con người để biến ngôi nhà HDBank là ngôi nhà hạnh phúc nhất - nơi mà các CBNV ngoài công việc hằng ngày còn có thể cảm nhận được niềm vui và giá trị của cuộc sống mà ngân hàng mang đến cho họ".

Cạnh đó, văn hóa nội bộ với truyền thống nhân văn của người HDBank luôn được đề cao. Các hoạt động như cuộc thi viết HDBank trong tôi, thi ảnh Duyên dáng HDBank, thi clip Chuyện nghề chúng mình, thi viết Cuốn sách tâm đắc của tôi, đối thoại CEO Speakout, chương trình Happy Friday,… đã trở thành những chương trình mang thương hiệu, niềm tự hào riêng của CBNV HDBank; qua đó gắn kết mỗi cá nhân với đại gia đình lớn HDBank trong niềm tự hào, tình yêu và sự hài lòng, là sân chơi phát huy sự năng động, sức sáng tạo, kết nối.

Đó cũng là những yếu tố quan trọng giúp HDBank lần thứ 6 đã vinh dự nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 - Best companies to work for in Asia" và "Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số - Best Company to Work for in Asia" vào ngày 3.8.2023.

Đây cũng là năm đầu tiên, HR Asia có thêm hạng mục "Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số" trong quy trình đánh giá nhằm phản ánh sự cam kết của doanh nghiệp trong việc ghi nhận những đổi mới trong lĩnh vực nhân sự.

Theo ban tổ chức, kết quả khảo sát ghi nhận tại HDBank và các ngân hàng đoạt giải cho thấy môi trường làm việc lý tưởng tiếp tục là điều kiện quan trọng để các tổ chức ngành tài chính thu hút nhân tài.

Trước đó, Mạng lưới Quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) cũng vinh danh HDBank ở hạng mục cao nhất của Chiến dịch Truyền thông Nội bộ xuất sắc nhất "HDBank in my heart" - "HDBank trong tôi".