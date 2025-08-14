Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Ngân hàng MBV nâng cấp toàn diện: công nghệ, vận hành và trải nghiệm

14/08/2025 17:00 GMT+7

Ngày 1.8.2025, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) chính thức chuyển trụ sở về số 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Đây không chỉ là một sự thay đổi về địa điểm, mà còn là dấu mốc chiến lược, thể hiện định hướng phát triển mới của MBV: chuyển mình toàn diện để trở thành một ngân hàng hiện đại hơn trong kỷ nguyên tài chính số.

Hiện diện tại vị trí chiến lược - Mở rộng tầm nhìn phát triển

Trụ sở mới tại số 3 Liễu Giai của MBV không chỉ mang lại không gian làm việc hiện đại, mà còn giúp MBV tiếp cận gần hơn các trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu. Đây sẽ là bệ phóng để MBV đón đầu xu hướng ngân hàng số, tối ưu vận hành, tăng cường kết nối đối tác và mang tới trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho khách hàng. Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số và yêu cầu quản trị ngày càng khắt khe, ngân hàng MBV đã lựa chọn đúng thời điểm để thúc đẩy những bước đi quyết liệt hơn, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn.

Với vị trí mới tại Liễu Giai, MBV kỳ vọng sẽ tối ưu hơn nữa khả năng vận hành, nâng cấp môi trường làm việc, đồng thời đón đầu cơ hội hợp tác với những đối tác tài chính, công nghệ và nhân sự chất lượng cao

Sự dịch chuyển này cũng giúp ngân hàng tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Từ hạ tầng, môi trường làm việc cho đến cơ chế phối hợp nội bộ, tất cả đều được tái thiết để phù hợp với một mô hình vận hành hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng. Việc hiện diện tại trung tâm tài chính lớn bậc nhất cả nước cũng mở ra điều kiện để MBV kết nối sâu hơn với các định chế tài chính, các tổ chức công nghệ và các cơ quan quản lý, từ đó tăng tốc phát triển sản phẩm và đẩy nhanh tiến trình đổi mới.

Cùng với việc chuyển trụ sở, ngân hàng MBV cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong định vị thương hiệu - trở thành một tổ chức tài chính hiện đại, lấy công nghệ làm công cụ và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm. Sự ra đời của ứng dụng MBV mới là minh chứng cho hướng đi này. Không đơn thuần là nền tảng giao dịch, app MBV Bank (dành cho cá nhân) và MBV Biz (dành cho doanh nghiệp) là những "trợ lý tài chính" thông minh, thân thiện, được phát triển bởi chính đội ngũ công nghệ nội bộ của ngân hàng.

Từ tiết kiệm trả lãi theo ngày, theo dõi thu - chi theo thời gian thực đến hoàn tiền theo hành vi chi tiêu, tất cả đều được phát triển trên App MBV Bank với mục tiêu giúp khách hàng chủ động quản trị tài chính một cách đơn giản, hiệu quả và thông minh hơn mỗi ngày


Liên minh chiến lược: MBV tăng tốc mở rộng hệ sinh thái tài chính, công nghệ

Bên cạnh việc hoàn tất chuyển trụ sở, ngân hàng liên tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, thể hiện rõ quyết tâm đẩy mạnh chiến lược "hệ sinh thái mở".

Ngày 06/8, MBV ký kết với Tập đoàn Công nghệ G-Group - đơn vị sở hữu các thương hiệu như F88, TIMA, Hanet, Beat Network. Thỏa thuận này giúp ngân hàng MBV mở rộng tệp khách hàng thông qua mạng lưới dịch vụ phủ rộng khắp của G-Group, đồng thời thử nghiệm mô hình ngân hàng tích hợp sâu với hệ sinh thái người dùng ngoài hệ thống lõi. Ngược lại, G-Group được hỗ trợ nâng cấp vận hành, chuẩn hóa quy trình tài chính theo tiêu chuẩn ngân hàng, tăng minh bạch và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Hai bên cùng thống nhất triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, từ ứng dụng công nghệ trong quản trị điều hành, đến phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

MBV & G-Group kỳ vọng sẽ cùng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chất lượng cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững

Tiếp đó, ngày 14.8, ngân hàng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Dịch vụ EPAY nhằm phát triển loạt giải pháp thanh toán hiện đại, thúc đẩy xu hướng không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho khách hàng. Hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều dịch vụ nổi bật như: thanh toán giao thông không dùng tiền mặt (ETC, vé tàu điện, xe buýt, bãi đỗ xe, phí đường bộ), phát hành thẻ thanh toán quốc tế (Visa, MasterCard) với bảo mật tiên tiến, dịch vụ Topup, Billing, Booking, giải pháp thanh toán số đa kênh (POS, QR Code, ví điện tử, cổng thanh toán) và thu nộp ngân sách Nhà nước qua ngân hàng số MBV.

Trên hành trình tái định vị thương hiệu, ngân hàng MBV đang cho thấy một sự chuyển mình toàn diện, từ bên trong ra bên ngoài, từ cấu trúc tổ chức đến từng sản phẩm phục vụ người dùng. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, MBV đặt nền móng cho một mô hình ngân hàng hiện đại, bền vững và đồng hành sát sao với nhu cầu tài chính đang thay đổi từng ngày của xã hội.

