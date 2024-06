Ngân hàng Nhà nước liên tiếp bán vàng 75,98 triệu đồng/lượng

Theo Ngân hàng Nhà nước, căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank) và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 11.6 của Ngân hàng Nhà nước vẫn là 75,98 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 11.6 của Ngân hàng Nhà nước vẫn là 75,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên như mức giá bán ngày 10.6, 7.6 và 6.6 TN

Trước đó, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 10.6, 7.6 và 6.6 của Ngân hàng Nhà nước cũng là 75,98 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 3 - 6.6, mỗi ngày, giá bán vàng trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước tới 4 ngân hàng kể trên và Công ty SJC đều giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó. Cụ thể, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 6.6 của Ngân hàng Nhà nước là 75,98 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với mức giá bán ra 78,98 triệu đồng/lượng của ngày 3.6.

Giá bán vàng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC đến tay người dân trong các ngày đều cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá Ngân hàng Nhà nước bán ra.

Liên quan tới quản lý thị trường vàng, mới đây nhất ngày 7.6, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị bộ này chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường vàng.

Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trước đó, ngày 5.6, Ngân hàng Nhà nước cũng có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đề nghị phối hợp triển khai các nội dung về quản lý ngoại hối và vàng.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường vàng; khẩn trương thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng...

Theo TS Trương Văn Phước, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC, giá vàng đã xuống.

Tuy nhiên, lúc này người dân cần hết sức thận trọng. "Chỉ một động thái ngân hàng T.Ư Trung Quốc ngưng mua vàng cho dự trữ, giá vàng mỗi đêm giảm xuống từ 80 - 100 USD/ounce, cũng như nhiều biến số kinh tế của Mỹ và châu Âu... Tài sản là quyền của công dân, pháp luật không cấm mua bán nhưng nên thận trọng”, ông Phước nhấn mạnh.

PGS - TS Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, phân tích đầu tư mua vàng mà giá vàng tăng lên mới kiếm lời. Do đó, người dân phải rất cân nhắc trong bối cảnh hiện nay. Có rất nhiều kênh đầu tư có thể kiếm lời, kênh phù hợp với những người dư dả không nhiều vẫn là gửi tiền tiết kiệm.

"Nếu chưa đủ điều kiện để đầu tư chứng khoán vì đầu tư chứng khoán cần am hiểu hoặc không đủ tiền để đầu tư bất động sản thì vẫn nên gửi tiết kiệm. Gom mua 1 - 2 cây vàng để khi gia đình có công có việc hoặc tổ chức cưới con cháu thì còn được, mua vàng để chờ lên giá bán đi thì với 1 cây, mức lời cũng khiêm tốn”, bà Mùi nói.