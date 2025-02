Ngân hàng Nhà nước nói gì khi giá vàng biến động liên tục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng: "Giá vàng biến động liên tục, chủ yếu theo hướng tăng lên, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, cũng như đời sống của nhân dân. Kiến nghị có biện pháp quản lý giá vàng phù hợp". Phản hồi về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay hiện nay, vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu, do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới.

Vàng không thuộc danh mục bình ổn giá ẢNH: NGỌC THẮNG

Thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng, do căng thẳng địa chính trị, thương mại, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh… Như vậy, giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ có ở Việt Nam. Tính từ thời điểm NHNN can thiệp bán vàng trực tiếp thì giá vàng thế giới còn tăng nhanh hơn giá vàng miếng trong nước. So với thời điểm NHNN bắt đầu triển khai phương án bán vàng miếng trực tiếp (ngày 3.6.2024), đến cuối tháng 11.2024, giá vàng thế giới đã tăng hơn 330 USD/ounce, tương đương gần 10 triệu đồng/ounce (tăng 14,24%). Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,55 triệu đồng/lượng (tăng 5,6%). Diễn biến này cho thấy hiệu quả của việc can thiệp thị trường vàng.

Bên cạnh đó, NHNN còn cho rằng theo luật Giá năm 2012 và luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua, bán vàng do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết. Thực tiễn trên thế giới, các ngân hàng trung ương cũng không quản lý giá vàng mà giá vàng do cung, cầu thị trường quyết định. Do đó, NHNN chỉ thực hiện can thiệp, nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước.