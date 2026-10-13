Ngân hàng Shinhan mở rộng hệ sinh thái tài chính dành cho hộ kinh doanh và SME

Ngân hàng hướng đến đồng hành xuyên suốt quá trình phát triển của khách hàng, từ bổ sung vốn lưu động, đầu tư mở rộng quy mô đến quản lý bán hàng và dòng tiền.

Các giải pháp tín dụng được xây dựng phù hợp với từng mục đích sử dụng vốn và chu kỳ kinh doanh. Gói vay bổ sung vốn lưu động giúp khách hàng chủ động tài chính để nhập hàng, bổ sung hàng hóa hoặc đáp ứng nhu cầu vốn theo mùa vụ. Trong khi đó, gói vay đầu tư kinh doanh cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu mở rộng mặt bằng, đầu tư máy móc, trang thiết bị và nâng cấp cơ sở kinh doanh. Việc phân tách nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn giúp khách hàng lựa chọn phương án phù hợp với quy mô, khả năng trả nợ và kế hoạch phát triển.

Bên cạnh tín dụng, Ngân hàng Shinhan chú trọng cung cấp các công cụ hỗ trợ quản lý doanh thu và dòng tiền. Nổi bật là Shinhan Store - ứng dụng quản lý kinh doanh dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Trên một nền tảng, chủ cửa hàng có thể bán hàng, theo dõi doanh thu, quản lý hàng tồn kho, kiểm soát thu - chi và dòng tiền theo thời gian thực.

Shinhan Store còn hỗ trợ thanh toán bằng mã QR và theo dõi giao dịch thuận tiện. Khi kết hợp với giải pháp POS của Ngân hàng Shinhan, khách hàng có thể đa dạng hóa phương thức thanh toán, giảm phụ thuộc vào tiền mặt và nâng cao trải nghiệm của người mua. Việc ứng dụng đồng bộ các công cụ này góp phần minh bạch hóa doanh thu, chuẩn hóa quy trình vận hành và tạo nền tảng để hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số.

Để đưa giải pháp tài chính đến gần hơn với khách hàng, Ngân hàng Shinhan còn tăng cường hợp tác với các chợ truyền thống và đơn vị quản lý chợ - nơi tập trung đông đảo tiểu thương và hộ kinh doanh. Mô hình này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn đặc thù hoạt động, chu kỳ nhập hàng, dòng tiền và nhu cầu vốn của từng cộng đồng thương nhân, từ đó xây dựng các giải pháp sát với thực tế.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân ẢNH: NGÂN HÀNG SHINHAN

Gần đây, Ngân hàng Shinhan và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính - ngân hàng cho thương nhân và hộ kinh doanh tại chợ. Hai bên sẽ phối hợp kết nối khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng; Ngân hàng Shinhan tiếp nhận và xem xét từng nhu cầu trên cơ sở điều kiện và quy định tín dụng trong từng thời kỳ.

Là một trong những chợ đầu mối quy mô lớn tại TP.HCM, Chợ Bình Điền giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và phân phối hàng hóa của thành phố. Vì vậy, sự hợp tác không chỉ hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức mà còn tạo điều kiện đưa các giải pháp thanh toán, quản lý doanh thu và dòng tiền đến gần hơn với cộng đồng thương nhân, giúp tiểu thương nâng cao năng lực quản lý và chủ động trong kế hoạch kinh doanh.

Với sự kết hợp giữa nguồn vốn, Shinhan Store, giải pháp POS và hoạt động kết nối tại các chợ truyền thống, Ngân hàng Shinhan đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dành cho hộ kinh doanh và SME. Cách tiếp cận toàn diện này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng khả năng thích ứng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.