Ngân hàng Số Vikki mang công nghệ tài chính xanh đến Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Gian hàng của Vikki trở thành điểm check-in nổi bật với hàng chục nghìn lượt khách trải nghiệm các dịch vụ số như mở tài khoản VikkiME số đẹp, thanh toán QR, gửi tiết kiệm online và nhận ưu đãi mỗi ngày. Đại diện Vikki chia sẻ: "Sống xanh không chỉ bắt đầu từ bữa ăn, mà còn từ mỗi giao dịch bạn thực hiện. Vikki muốn mỗi cú chạm ngân hàng đều là cú chạm của cảm hứng và lòng tử tế".

Trải nghiệm công nghệ của Ngân hàng Số Vikki thu hút đông đảo khách tham quan tại Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Sự hợp tác giữa Hiệp hội Ẩm thực (FBA) và Vikki Digital Bank được xem là sự cộng hưởng giá trị giữa ẩm thực, công nghệ và tài chính vì một tương lai xanh. Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch FBA, nhấn mạnh: "Mỗi bước tiến của Vikki cùng FBA sẽ mở ra chương mới cho hành trình Việt Nam xanh".

Là ngân hàng số thế hệ mới, Vikki cung cấp hệ sinh thái tài chính toàn diện gồm: thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, vay vốn, bảo hiểm, du lịch và mua sắm trên nền tảng công nghệ đám mây hiện đại, hướng tới hình mẫu thương hiệu tiên phong, nhạy bén và gần gũi, nơi công nghệ phục vụ con người.