Kinh tế

Ngân hàng trợ lực tài chính chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Nam Bình
Nam Bình
12/10/2025 17:04 GMT+7

Một trong những trọng tâm của Nghị quyết 68-NQ/TW là khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp tư nhân. Các ngân hàng cũng đã nhập cuộc trong quá trình các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp thuận lợi, tiết kiệm chi phí và vận hành chuyên nghiệp hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Giải pháp tài chính trọn gói

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch cách đây 5 năm, chị Ngọc Anh (Hà Nội) chính thức chuyển sang mô hình doanh nghiệp tư nhân chia sẻ: “Ban đầu tôi khá lo lắng vì chưa quen với các thủ tục kế toán, ngân hàng. Nhưng nhờ được BVBank tư vấn, tôi nhanh chóng mở tài khoản, cài đặt Digibiz và đưa hoạt động vào guồng. Việc chi lương, thanh toán hóa đơn, nộp thuế giờ đây đều được tự động hóa - công việc nhẹ nhàng hơn nhiều và doanh nghiệp cũng chuyên nghiệp hơn hẳn”. Anh Văn Ngọc, một tiểu thương tại Đà Nẵng đang có suy nghĩ chuyển lên doanh nghiệp sau khi tìm hiểu các giải pháp hỗ trợ từ BVBank. “Trước đây tôi nghĩ làm doanh nghiệp là chuyện xa vời, nhiều chi phí và rủi ro. Nhưng giờ tôi thấy làm bài bản cũng không quá khó. Có gói hỗ trợ, tài khoản riêng, lại không mất phí duy trì, tôi đang lên kế hoạch đăng ký trong năm nay để mở rộng thêm mặt hàng và làm việc với đối tác lớn”.

Đón đầu xu hướng làn sóng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, BVBank đã triển khai một bộ giải pháp tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh. Thay vì cung cấp từng dịch vụ riêng lẻ, BVBank tích hợp thành một combo tổng thể, hỗ trợ từ bước mở tài khoản đến vận hành doanh nghiệp. Gói sản phẩm này giúp khách hàng mở tài khoản thanh toán, đăng ký số tài khoản đẹp nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thể hiện tính chuyên nghiệp trong các giao dịch đối ngoại.

Ảnh 1.

BVBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

N.B

Không dừng lại ở đó, BVBank cung cấp cho khách hàng nền tảng ngân hàng điện tử Digibiz, được ví như một “trợ lý tài chính”. Digibiz giúp người dùng quản lý đồng thời nhiều tài khoản và khoản vay, chuyển tiền theo lô, chi lương cho nhân viên, cũng như thiết lập lịch thanh toán tự động các khoản định kỳ như thuế, điện, nước hay internet. Điểm cộng lớn của hệ thống này là cho phép thao tác trực tuyến linh hoạt trên cả điện thoại và máy tính, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

Dòng tiền Ưu Việt

Đặc biệt, gói quản lý dòng tiền Ưu Việt mà BVBank đang triển khai đi kèm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với giai đoạn khởi sự của doanh nghiệp. Khách hàng được miễn phí quản lý tài khoản, không cần duy trì số dư bình quân, đồng thời không mất phí khi sử dụng ngân hàng điện tử hoặc chuyển tiền trên nền tảng số. Việc nộp thuế hay chuyển khoản tại quầy cũng được miễn phí, trong khi các giao dịch chuyển tiền quốc tế được hưởng mức phí ưu đãi giảm đến 40%. Đây là những hỗ trợ quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí và từng bước mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới.

Ảnh 2.

BVBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký đồng thời cả dịch vụ chi hộ lương (Payroll) và gói quản lý dòng tiền Ưu Việt còn được tặng tài khoản số đẹp Hưng Thịnh và miễn phí 6 tháng. Đây là ưu đãi “kép” mang lại sự khởi đầu thuận lợi, chuyên nghiệp và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển.

“Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra cánh cửa cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Với những đặc thù của khối hộ kinh doanh, ngân hàng đã đưa ra những nhóm sản phẩm phù hợp, đóng vai trò cầu nối giúp quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn, giảm thiểu rào cản và gia tăng cơ hội phát triển bền vững ngay từ những bước đi đầu tiên”, đại điện BVBank cho hay.

