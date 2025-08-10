Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ngang dọc đường trà

Tuấn Duy
Tuấn Duy
10/08/2025 06:15 GMT+7

Trong 'Ngàn năm trà Việt' (Chibooks và NXB Lao Động ấn hành), tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng đã đưa độc giả bước vào hành trình khám phá cây trà ở nhiều khía cạnh và nhiều giai đoạn, từ các búp trà, vùng trồng trà cổ thụ… đến khi trở thành thức uống, thực phẩm… dưới các lăng kính văn hóa, chính trị, lịch sử, xã hội thú vị.

Tác giả cho biết "vì mê uống trà nên phải lục lọi mọi thứ liên quan đến trà. Đến bất cứ đâu tôi cũng để tâm tìm cây trà, hỏi người dân cách làm trà, uống trà, những phong tục tập quán liên quan đến trà", nên trong cuốn sách, chiếm phần lớn dung lượng là hành trình khám phá những vùng trà shan tuyết cổ thụ như Lũng Phìn, Cao Bồ (Tuyên Quang), Tủa Chùa (Điện Biên), Phja Đén (Cao Bằng), Bằng Phúc (Thái Nguyên)… 

Những cách làm trà độc đáo để cho ra thức uống thơm ngon như Đông Phương mỹ nhân, bạch trà, hồng trà, hắc trà, trà lam, trà chít, trà quýt… cũng như ủ hương cho trà với hoa sen, nhài, cau, bưởi, sói… đã được giới thiệu, cho thấy sự đa dạng của trà nước ta.

Trong mỗi câu chuyện, tác giả sử dụng hình thức dân tộc ký gồm quan sát và tham gia nghiên cứu thực địa để mang đến những góc nhìn chân thật và toàn diện nhất. Bên cạnh đó, các cá nhân, doanh nghiệp đang bắt tay gìn giữ và phục hưng các loại trà cổ như mạn hảo, trà chốt, trà lính… cũng được đề cập. 

Hướng về tương lai, một trong những vấn đề được tác giả quan tâm là phải làm sao giới thiệu hơn nữa thức uống đặc biệt này ra thế giới, từ đó thực trạng và kế hoạch để hiện thực hóa điều đó cũng được nói tới.

Ấn bản tiếng Trung của cuốn sách dự kiến ra mắt vào năm sau.

Ngang dọc đường trà- Ảnh 1.

ẢNH: NXB

