Ngang nhiên tiêu thụ lợn nhiễm bệnh

Gần đây nhất, ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 bị can đều ngụ tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi buôn bán, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, gồm: Nguyễn Thị Trang (36 tuổi, ngụ xã Xuân Lập), Lê Văn Thu (60 tuổi, ngụ xã Thọ Lập) và Nguyễn Hữu Luân (39 tuổi, ngụ xã Yên Phú), theo điều 317 bộ luật Hình sự.

Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện ẢNH: CACC

Rạng sáng 13.6, lực lượng Công an Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn của Nguyễn Thị Trang, phát hiện đang tập kết 6 con lợn, trong đó có 2 con đã chết và nhiều thịt lợn (đã giết mổ) có dấu hiệu nhiễm bệnh chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Trang thừa nhận Lê Văn Thu đã giới thiệu cho Trang mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của Nguyễn Hữu Luân (tổng 6 con lợn) về để giết mổ, bán thịt cho người dân.

Trước đó, ngày 2.6, thấy đàn lợn 21 con của gia đình nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Tào Văn Hải (31 tuổi, ngụ xã Thạch Bình, Thanh Hóa) đã liên hệ với Lưu Văn Đông (50 tuổi, ngụ cùng xã; là người chuyên môi giới mua bán lợn) tìm đầu mối tiêu thụ.

Đông liên lạc với ông Hoàng Văn Thành (54 tuổi, ngụ xã Biện Thượng, Thanh Hóa) đến mua đàn lợn với giá hơn 71 triệu đồng. Sau đó, ông Thành bán toàn bộ cho ông Trần Quốc Điển (60 tuổi, ngụ xã Hoạt Giang, Thanh Hóa) với giá 84 triệu đồng.

Sau khi mua số lợn trên, ông Điển đưa lợn về và giết mổ 4 con bán cho người dân (trước khi lực lượng chức năng phát hiện). Số còn lại, ông Điển chia nhỏ, đem giấu ở nhiều gia đình thân quen nhưng đã bị lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ và xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên để điều tra về hành vi mua bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh.

Trong ngày 31.3 và 29.4, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 vụ buôn bán, giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, thu giữ, tiêu hủy hàng chục con lợn nhiễm bệnh. Nhiều người liên quan đến vụ việc đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đáng chú ý, ở các vụ phát hiện buôn bán, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh đều cho thấy cả người chăn nuôi và người mua đều biết rõ lợn bị nhiễm bệnh, hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vẫn ngang nhiên buôn bán, tiêu thụ thịt lợn bệnh.

Ông Lương Xuân Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-MT Thanh Hóa), cho biết Thanh Hóa hiện có hơn 1.400 cơ sở giết mổ chủ yếu là nhỏ lẻ, tổng đàn lợn khoảng 1,32 triệu con được chăn nuôi tại 589 trang trại và 88.070 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Do đó, khi dịch bệnh xảy ra, việc ngăn chặn, xử lý tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi gặp rất nhiều khó khăn.

Việc ngăn chặn, kiểm soát người chăn nuôi bán lợn nhiễm dịch bệnh, theo ông Vũ, thuộc trách nhiệm chung của nhiều ngành và các địa phương mà trước tiên là trách nhiệm người chăn nuôi. thế nhưng, thực tế vẫn có những thương lái, người giết mổ lợn, người chăn nuôi vì lợi ích trước mắt nên vẫn mua bán, tiêu thụ.

Tới đây, ông Vũ thông tin, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc xử lý động vật nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.