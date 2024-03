Ngang nhiên xúc đất từ di tích quốc gia để san đường

Ngày 28.3, thông tin từ UBND H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trung Việt Hưng (trụ sở tại TP.Vinh, Nghệ An) vì có hành vi xâm phạm di tích quốc gia Lèn Hai Vai.



Một góc di tích Lèn Hai Vai bị xâm hại K.HOAN

Theo đó, doanh nghiệp nói trên đã vi phạm trong lĩnh vực di sản văn hóa và lĩnh vực khoáng sản với hành vi múc đất đá trái phép tại chân di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Hành vi vi phạm luật Di sản này bị UBND H.Diễn Châu đề xuất xử phạt 90 triệu đồng và 90 triệu đồng xử phạt hành vi vi phạm luật Khoáng sản. Đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải khắc phục hậu quả bằng việc bồi hoàn, khôi phục hiện trạng ban đầu của di tích.

Trước đó, ngày 28.2, Công ty TNHH Trung Việt Hưng đã cho máy đào múc đất đá trái phép tại khu vực chân di tích Lèn Hai Vai để san đường đi với khối lượng 380 m3 đất, đá. Sự việc sau đó bị chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản sự việc.

Di tích quốc gia Lèn Hai Vai K.HOAN

Lèn Hai Vai là một núi đá tự nhiên ở xã Minh Châu, chiều cao 141 m, có nhiều hang động. Núi có hình thù giống 2 vai và cổ người nên được gọi là Lèn Hai Vai. Năm 1964, các nhà khảo cổ học phát hiện núi đá này có xương người hóa thạch, một số công cụ bằng đá và 7 bình gốm và nhận định nơi đây từng là địa bàn có người nguyên thủy sinh sống. Năm 1994, Lèn Hai Vai được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.