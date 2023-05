Ngành chăn nuôi có tín hiệu phục hồi

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện giá heo hơi đang có xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Tại Đồng Nai, giá thương lái mua heo phổ biến 55.000 - 56.000 đồng/kg; còn các công ty lớn cũng tăng giá thêm 1.000 đồng lên 57.500 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi cũng có xu hướng giảm. Thực tế rất ít doanh nghiệp giảm giá bán chính thức mà chủ yếu mới giảm cầm chừng thông qua các chương trình khuyến mãi từ 2,5 - 3%. Đối với bà con chăn nuôi, những tín hiệu tích cực gần đây cũng phần nào níu kéo hy vọng sớm vượt qua khó khăn.

Nhiều tín hiệu tích cực báo hiệu ngành chăn nuôi đang phục hồi CHÍ NHÂN

Trong giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua, một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn cũng chính thức giảm giá bán lẻ từ 100 - 1.100 đồng/kg tùy loại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đang giảm đồng loạt. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4.2023, giá lúa mì giảm 2,7%, bắp giảm 6%, đậu nành giảm 8.6%. Nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 4.2023 ước đạt 420 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2023 đạt 1,58 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. So với cùng kỳ 2022, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam từ Mỹ tăng gần 17%, Argentina tăng 35,5%, Ấn Độ tăng gấp 3,2 lần.

Trong năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng đến 6 lần, gấp đôi so với mức giá trước đó; đẩy giá thành chăn nuôi heo lên mức bình quân khoảng 55.000 đồng/kg. Trong khi giá heo hơi bình quân nhiều thời điểm chỉ 49.000 đồng/kg và hiện cũng chỉ mới đạt khoảng 53.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi lỗ nặng.