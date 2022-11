Ngành công nghệ thông tin 'khát' nhân lực chất lượng cao

Trong khuôn khổ Ngày hội công nghệ thông tin - IT Day được tổ chức tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM vào ngày 24.11, các bạn sinh viên đang có mong muốn làm việc trong ngành công nghệ thông tin đã có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các doanh nghiệp.

Ngoài ra, ngày hội còn thu hút các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin đến trưng bày các sản phẩm công nghệ mới nhất, các khóa học đào tạo dài và ngắn hạn cho sinh viên. Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp có thể tuyển dụng trực tiếp nhiều vị trí việc làm hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng đào tạo và tuyển dụng Công ty cổ phần Fujenet Systems, cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành công nghệ thông tin (IT) được đánh giá là chưa bao giờ “hạ nhiệt”, rất khát nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Các bạn sinh viên theo học các ngành liên quan đến IT sẽ có cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp tiềm năng với mức lương hấp dẫn”.

“Trong quá trình làm việc, các bạn có ngoại ngữ tốt và trình độ chuyên môn cao thì có thể được công ty đưa qua làm ở Nhật Bản. Mức lương khi làm việc ở Nhật Bản có thể 2.000 USD/tháng. Ở Việt Nam hiện nay, sinh viên mới ra trường sẽ có mức lương từ 8-13 triệu. Các bạn giỏi sẽ được hưởng lương theo năng lực”, anh Trung thông tin thêm.





Tham gia chương trình và tìm hiểu các gian hàng của các doanh nghiệp, Cao Tuấn Kiệt, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, chia sẻ: “Mình tìm hiểu về các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay để mình biết cần phải học tập, rèn luyện chuẩn bị cho việc đi làm trong thời gian tới. Ngoài ra, chương trình giúp mình trải nghiệm các thiết bị công nghệ mới”.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết Ngày hội IT DAY nhằm giới thiệu cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên trong ngành IT, đưa doanh nghiệp IT đến gần với các bạn hơn. Ngành IT là một ngành rất cạnh tranh, để có thể tồn tại và phát triển trong sự nghiệp của mình, đòi hỏi sinh viên phải không ngừng học tập và đổi mới chính mình.

Ngày hội công nghệ thông tin ITDAY 2022 còn tổ chức chuỗi hội thảo với chủ đề “Định hướng Công nghệ thông tin” với các chuyên đề đa dạng và phong phú như hội thảo “Làm chủ kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả”, hội thảo “How To Choose the Right IT Career Path?”, hội thảo “An toàn thông tin mạng” và hội thảo “Software Tester Guide to Bright Career” nhằm cung cấp cho sinh viên nhiều kiến thức bổ ích, tạo cơ hội giao lưu với các chuyên gia công nghệ thông tin trong và ngoài nước như: Mr. Evan Leibovitch, anh Hiếu PC, teamBoot Security...