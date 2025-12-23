Ngành Công nghệ thực phẩm và Xây dựng ở DTU đạt chuẩn ABET cùng xếp hạng 100+ thế giới

Đây là những thước đo công tâm nhất, tiếp thêm niềm tin và động lực để ĐH Duy Tân không ngừng theo đuổi những chuẩn mực chất lượng cao hơn trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức.

Đạt chuẩn kiểm định ABET

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Đạt chuẩn ABET đưa ĐH Duy Tân trở thành 1 trong 2 trường có số lượng chương trình được công nhận kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam:

6 chương trình

Duy Tân cũng là đơn vị làm việc với đến 3 hội đồng khác nhau của ABET gồm EAC, CAC, và ETAC, thể hiện sự đa dạng của các ngành nghề Công nghệ Kỹ thuật đạt kiểm định ABET của DTU.

Chương trình Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng của ĐH Duy Tân được Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ ABET (Engineering Technology Accreditation Commission - ETAC-ABET) ghi nhận và đánh giá cao ở nhiều khía cạnh. Cả hai chương trình đều được thiết kế bài bản, cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu. Sinh viên của hai chương trình này được tham gia vào các dự án thực tập trải nghiệm hay nghiên cứu liên ngành ngay từ năm thứ nhất. Sự kết nối bền chặt với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cũng tạo cơ hội để sinh viên được gia tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Cơ sở vững chắc về chuyên môn cho chương trình các ngành Công nghệ - Kỹ thuật ở ĐH Duy Tân còn nằm ở mô hình đào tạo tiên tiến CDIO - Conceive, Design, Implement, Operate, vốn đã được triển khai thành công tại ĐH Duy Tân trong nhiều năm qua.

Toàn cảnh đợt kiểm định ABET 2 ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng tại DTU tháng 12.2024, công nhận kiểm định 2025

Đặc biệt, Đồ án tốt nghiệp (Capstone Project) được thực hiện vào cuối các chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật ở ĐH Duy Tân là một điểm nhấn quan trọng giúp:

Sinh viên học ngành Công nghệ thực phẩm có thể thiết kế hoặc cải tiến các sản phẩm thực phẩm, nghiên cứu các giải pháp chế biến, bảo quản thực phẩm, hoặc phát triển các quy trình sản xuất mới trong Công nghiệp thực phẩm.

Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng có thể thực hiện các thiết kế công trình, tính toán kết cấu, xây dựng mô hình công trình hoặc các hệ thống xây dựng nhằm đảm bảo tính hiệu quả của công trình.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp phát triển năng lực chuyên môn cá nhân mà còn rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và quản lý một linh hoạt với tư duy phản biện - trang bị cho sinh viên "hành trang toàn diện" để trở thành những kỹ sư năng động, sáng tạo và hội nhập.

Theo báo cáo của Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ ABET (Engineering Technology Accreditation Commission - ETAC-ABET), 2 chương trình Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng của ĐH Duy Tân không có bất kỳ "thiếu sót" (Deficiency), "điểm yếu" (Weakness) hay "quan ngại" (Concern) nào. Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế.

Ngành Xây dựng trong Top 100+ thế giới cùng năng lực thiết kế công trình đỉnh cao

Lĩnh vực xây dựng của ĐH Duy Tân qua các năm luôn có vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới, cụ thể:

Top 201-275 Thế giới ngành Kỹ thuật xây dựng & Kết cấu theo QS World University Rankings by Subject 2025.

ngành Kỹ thuật xây dựng & Kết cấu theo QS World University Rankings by Subject 2025. Top 151-200 Thế giới ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng theo Shanghai Rankings by Subject 2025.

Lĩnh vực Xây dựng của ĐH Duy Tân luôn có vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới

Sinh viên lĩnh vực Xây dựng DTU cũng luôn được nhìn nhận và đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo và kỹ năng thiết kế vô cùng ấn tượng:

Trên "đấu trường" quốc tế vào năm 2023, các sinh viên ngành Xây dựng và Kiến trúc của ĐH Duy Tân đã một lần nữa Vô địch Cuộc thi IDEERS - Thiết kế Nhà chống động đất châu Á - Thái Bình Dương (sau 9 năm kể từ lần vô địch ở năm 2014). Đây là cuộc thi danh tiếng về Xây dựng ở châu Á với sự tham gia của nhiều đại học hàng đầu châu lục như ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU - Singapore), ĐH Khoa học & Công nghệ kỹ thuật Hồng Kông (HKUST - Trung Quốc), ĐH Quốc gia Pusan - Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), ĐH Pukyong Hàn Quốc,…

Trên "đấu trường" quốc gia vào năm 2024, Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Xây dựng của ĐH Duy Tân đã giành giải nhì Loa Thành - giải thưởng cao nhất được trao cho Khối Kỹ thuật - Công nghệ năm 2024 (không có giải Nhất theo khối) do Tổng hội Xây dựng Việt Nam trực tiếp chấm điểm. Đó là đồ án "Khu phức hợp bệnh viện - Căn hộ cao cấp - Giáo dục" được thực hiện dựa trên thiết kế kiến trúc sơ bộ do Viện Quy hoạch TP.Đà Nẵng, đang trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/500 trên khu đất lên tới 21.311 m², đáp ứng tốt yêu cầu thiết kế của thực tiễn. Sinh viên Duy Tân cũng đã giành 20 Giải thưởng Loa Thành qua các năm, trong đó có 1 giải nhất duy nhất toàn quốc năm 2010.

Sinh viên các ngành Xây dựng của ĐH Duy Tân giành giải cao nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế

• ĐH Bang California ở Fullerton: 1 trong những trường công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ cho ngành Xây dựng.

• Cal Poly ở San Luis Obispo: xếp trong Top 5 ở Mỹ về ngành Kiến trúc ở bậc đại học để triển khai các Chương trình Tiên tiến đầu tiên về Kiến trúc và Xây dựng ở Đà Nẵng cũng như tại miền Trung Việt Nam.

Hiện tại, ĐH Duy Tân đang đào tạo các ngành cụ thể gồm:

- Kỹ thuật xây dựng có các chuyên ngành:

• Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp,

• Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU (chương trình tiên tiến)

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có các chuyên ngành:

• Công nghệ Quản lý Xây dựng,

• Quản lý và Vận hành tòa nhà

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có chuyên ngành:

• Xây dựng Cầu đường

SV Công nghệ Thực phẩm DTU đạt nhiều giải thưởng lớn qua các nghiên cứu khoa học

Sinh viên ĐH Duy Tân vốn nức tiếng không chỉ bởi tinh thần ham học mà còn gây ấn tượng mạnh bởi năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Ở ngành Công nghệ thực phẩm, thế hệ sinh viên gen Z của ĐH Duy Tân luôn ghi dấu ấn với những sản phẩm rất có chất lượng, cụ thể:

• Giải The Best of Visualization (for Products) tại sự kiện International PBL Expo 2025 diễn ra ở Indonesia với dự án "Blossoming Symphony" - Thụy Liên Khai Hoa Trà,

• Giải nhất bảng "Các đề tài và giải pháp công nghệ trong chế biến" tại chung kết Cuộc thi Công nghệ chế biến sau thu hoạch 2024 với sản phẩm "Trà nở hoa nghệ thuật từ Hoa súng xanh",

• Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi "Công nghệ chế biến sau thu hoạch" toàn quốc năm 2022 và giải nhì Cuộc thi "Sản phẩm Sáng tạo Thành phố Đà Nẵng" năm 2022 với sản phẩm Mứt cà phê,

• Giải nhì tại Hội thảo Khoa học "An toàn thực phẩm và An ninh lương thực" lần thứ 6, năm 2022 với đề tài "Nghiên cứu Thời gian thu hoạch rau mầm cải ngọt"...

Nhiều sản phẩm “Made by sinh viên DTU” luônđược người tiêu dùng đánh giá cao

Không dừng lại ở nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm của ĐH Duy Tân còn trực tiếp bắt tay vào thiết kế và đóng gói bao bì để tạo nên các sản phẩm vừa đẹp vừa có giá trị thương mại và hướng đến lợi ích cộng đồng.

Cùng với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Tài nguyên môi trường, sinh viên ngành Xây dựng và Công nghệ thực phẩm của Trường Công nghệ Kỹ thuật (SET), thuộc ĐH Duy Tân luôn được các doanh nghiệp "săn đón", với tỷ lệ có việc làm đạt 100% khi sinh viên ra trường.