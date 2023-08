Ngành công nghiệp trò chơi dự kiến trưởng mạnh trong năm 2023

Theo Gadget360, công ty nghiên cứu thị trường trò chơi Newzoo mới đây đã cho biết ngành công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2023.

Theo đó, công ty biết họ kỳ vọng doanh thu của ngành sẽ tăng 2,6%, tức 187,7 tỉ USD vào năm 2023, điều này được thực hiện nhờ doanh số bán máy chơi game đã tăng đến 7,4% trong năm nay. Theo dữ liệu của công ty, năm 2022 đã chứng kiến doanh thu trò chơi giảm đến 5%.

Doanh thu ngành game dự kiến đạt 187,7 tỉ USD nhờ doanh số bán máy chơi game NEWSWEEK

Nhà phân tích Tom Wijman của Newzoo cho biết: "Nhiều tựa game bị trì hoãn rất được mong đợi đã ra mắt vào năm 2023, bên cạnh đó là những kế hoạch phát hành quy mô trong nửa cuối năm còn lại, đáng chú ý là việc cung cấp máy chơi game mới sau một thời gian thiếu hụt nguồn cung đã bắt kịp nhu cầu của người tiêu dùng".

Vào tháng 7, Sony cho biết rằng họ dự kiến sẽ bán được 25 triệu máy chơi game PlayStation 5 trong năm nay khi các vấn đề về chuỗi cung ứng đã được xoa dịu, đây là một con số kỷ lục của dòng máy chơi game nổi tiếng nhà Sony.

Công ty nghiên cứu thị trường Circana cũng cho biết hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cho phần cứng trò chơi điện tử đã tăng đến 23% trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, các khoản chi cho nội dung trò chơi không thay đổi, do các game thủ vẫn đang say mê với các thương hiệu lớn, điển hình là Call of Duty của Activision Blizzard.

Đầu tháng này, EA đã dự báo lượng đặt trước ròng trong quý tháng 9 sẽ giảm, do người dùng đang giảm bớt chi tiêu cho các vật phẩm trong trò chơi. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ nguyên con số dự kiến về số lượng sản phẩm đặt trước cho năm 2024, vì game bóng đá EA Sports FC được mong đợi của họ sắp ra mắt vào tháng 9.