Ngành điện miền Nam sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện Tết Bính Ngọ 2026

Đặc biệt, EVNSPC không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng (trừ trường hợp xử lý sự cố) từ 0 giờ ngày 17.2.2026 (nhằm ngày 29 tết) đến hết 0 giờ ngày 21.2.2026 (nhằm ngày mùng 5 tết).

Ứng trực sửa chữa điện 24/24 suốt dịp tết Nguyên đán

Thực hiện chỉ đạo của EVNSPC, các đơn vị gồm Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm SCADA, Công ty Công nghệ thông tin và các Công ty Điện lực trực thuộc tại 8 tỉnh thành miền Nam đã sẵn sàng kế hoạch đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa và phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trong đó, ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm quan trọng như: trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tại các địa phương; các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch; các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật nhân dịp tết Nguyên đán 2026.

EVNSPC tăng cường giải pháp đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Cụ thể, các đơn vị điện lực trên địa bàn EVNSPC tổ chức trực vận hành tại đơn vị, các khu vực tổ chức sự kiện của địa phương theo tiêu chí cấp điện N-2, tái lập ca trực trạm biến áp 110kV liên quan nhằm nâng cao tính sẵn sàng cung cấp điện. Trường hợp xảy ra sự cố lưới điện, các đơn vị sẽ thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự, vật tư dự phòng, trang bị các máy phát diesel, hệ thống thông tin liên lạc… để sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng tổ chức ứng trực 24/24 xử lý các sự cố điện phát sinh và sửa chữa điện phục vụ nhân dân đón tết ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đồng thời, các đơn vị Điện lực thuộc EVNSPC phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo sáng, pháo giấy tráng kim loại, thiết bị bay không người lái, dây kim tuyến... để giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện và đảm bảo hoàn tất trước ngày nghỉ tết (14.2.2026).

EVNSPC cũng phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) thực hiện các phương án vận hành tối ưu nhằm bảo đảm cung cấp điện dịp tết Nguyên đán năm 2026.

EVNSPC sẽ tái lập trực ca vận hành tại chỗ ở các trạm biến áp không người trực trong trường hợp cần thiết ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đảm bảo điện năm 2026: Chuẩn bị phương án ứng phó thời tiết cực đoan

EVNSPC đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện năm 2026 theo hướng an toàn, ổn định, tin cậy, với các kịch bản ứng phó thời tiết cực đoan gồm: mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa bão, ngập lụt.

Theo kế hoạch, EVNSPC chỉ đạo các Công ty Điện lực lập phương án cung cấp điện theo tháng và cả năm; xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng/sửa chữa theo tuần - tháng - năm và công khai lịch để khách hàng theo dõi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra lưới điện, phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền và xử lý các vi phạm theo qui định.

Năm 2026, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình nhằm tăng khả năng cung cấp điện tại các tỉnh, thành miền Nam ẢNH: HOÀNG KHÔI

Về hạ tầng, EVNSPC tập trung đánh giá, triển khai các công trình đường dây, trạm biến áp 110kV có tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải; đẩy nhanh đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, thường xuyên các công trình phục vụ đảm bảo cung cấp điện. Với các khu vực gần đầy tải, đầy tải, quá tải được rà soát và xây dựng kế hoạch xử lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

EVNSPC cũng chuẩn bị phương án vận hành khi mất cân đối cung - cầu hoặc thiếu nguồn điện khu vực miền Nam; triển khai chương trình DSM, DR và các chương trình tiết kiệm điện nhằm sử dụng điện hiệu quả.

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện năm 2026 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đối với nhiệm vụ chống hạn, chống mặn, các Công ty Điện lực phối hợp địa phương xác định phụ tải ưu tiên (thủy lợi, nông nghiệp, nước sinh hoạt, an sinh), bảo đảm điện cho bơm tưới, vận hành cống/đập ngăn mặn và xây dựng phương thức vận hành theo các tình huống thực tế.

Trong mùa mưa bão 2026, EVNSPC chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, thông tin liên lạc, phương tiện; sẵn sàng xử lý nhanh sự cố, duy trì ổn định hệ thống truyền dẫn, thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành - an toàn lao động, tổ chức diễn tập khôi phục lưới điện; đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức an toàn điện cho người dân.