Ngành điện sát cánh cùng người lao động trên các công trường thi công xuyên lễ 30.4 và 1.5

Trong các ngày từ 29.4 đến 1.5, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị thành viên đã trực tiếp có mặt tại tất cả các công trường lưới điện 110kV đang thi công xuyên lễ trên địa bàn các tỉnh phía nam để thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNSPC và các nhà thầu làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng, nhiều công trường dự án lưới điện 110kV trọng điểm, cấp bách do EVNSPC làm chủ đầu tư vẫn giữ nhịp độ thi công suốt dịp lễ.
Những cuộc thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng thi công không chỉ là sự quan tâm, mà còn thể hiện sự đồng hành từ cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp.
Trước đó, ngày 29.4, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (áo ca rô sậm) đã đến kiểm tra tiến độ thi công xuyên lễ tại công trình Đường dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) đến Trạm 220kV Phước Đông 2 mạch (tỉnh Tây Ninh).
Tiếp nối thành tích khởi công, đóng điện các công trình trong 4 tháng đầu năm 2026, EVNSPC đã và đang tiếp tục dồn lực để hoàn thành mục tiêu đóng điện 70 công trình 110kV trước 30.6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026. Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi của khu vực miền Nam, đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Trong ngày 1.5, Phó tổng giám đốc Đào Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng lao động thi công xuyên lễ tại các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm và cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm
Trong 2 ngày 30.4 và 1.5, ông Hứa Thanh Nhàn, Phó tổng giám đốc EVNSPC, đã đến các công trình 110kV trên địa bàn tỉnh An Giang thăm hỏi, tri ân người lao động các đơn vị tham gia thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án.
Những phần quà tuy nhỏ sự có mặt kịp thời và sát cánh, đồng hành cùng người lao động trên các công trường trong dịp lễ 30.4 - 1.5 đã mang đến giá trị tinh thần to lớn, động viên người lao động an tâm công tác khi hầu hết người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo EVN, EVNSPC và các đơn vị thành viên về sự đồng hành, sát cánh trên từng công trình để tất cả cùng chung sức hướng đến mục tiêu cao nhất: Hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số của các tỉnh, thành phía nam.
Bình luận (0)