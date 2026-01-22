Ngành Du lịch của ĐH Duy Tân tiếp tục đạt UN Tourism TedQual trong đợt tái kiểm định

Đào tạo Du lịch của Đại học (ĐH) Duy Tân một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng giảng dạy khi tiếp tục đạt chứng nhận UN World Tourism Organization (UNWTO hay UN Tourism) - TedQual trong đợt tái kiểm định vào tháng 5.2025, ghi nhận sự đáp ứng bền vững các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, huấn luyện và gắn kết với thực tiễn của lĩnh vực Du lịch.

Chuẩn kiểm định này do Tổ chức Du lịch Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNWTO) tổ chức triển khai. Cụ thể, 2 chương trình đào tạo của ĐH Duy Tân là:

• Quản trị Khách sạn Quốc tế

• Quản trị Nhà hàng Quốc tế

Vào ngày 29.12.2025, đã được UNWTO công nhận đạt chuẩn kiểm định với 789/845 điểm, thỏa mãn đến 93% tất cả các tiêu chí (cao hơn đợt kiểm định đầu tiên là 771/845 điểm, thỏa mãn 91.2% tất cả các tiêu chí).

Chứng nhận kiểm định UN Tourism TedQual ngành Khách sạn Quốc tế của DTU 2025-2028

Chứng nhận đạt kiểm định UNWTO TedQual của ĐH Duy Tân lần này có thời hạn 3 năm, từ tháng 12.2025 đến tháng 12.2028, cũng là thời hạn công nhận kiểm định dài nhất có thể. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ của ĐH Duy Tân trong việc liên tục cải tiến chương trình đào tạo, cập nhật theo nhu cầu thực tiễn của ngành Du lịch - Dịch vụ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho công tác kiểm định lần đầu tiên vào năm 2022, ĐH Duy Tân luôn nhận được nhiều hướng dẫn và tư vấn trực tiếp từ ĐH Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong PolyU) - trường xếp số 1 thế giới về Du lịch và Khách sạn trên khá nhiều bảng xếp hạng thế giới.

UN Tourism TedQual được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới với hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện, tập trung vào chất lượng học thuật, mức độ gắn kết với doanh nghiệp, năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất - dịch vụ hỗ trợ học tập và đặc biệt là triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm.

Chứng nhận kiểm định UN Tourism TedQual ngành Quản trị Nhà hàng Quốc tế của DTU 2025-2028

Được nhận định là chuẩn kiểm định uy tín nhất thế giới về Du lịch, có rất nhiều trường hàng đầu thế giới về Du lịch đã và đang tham gia chuẩn kiểm định này:

• ĐH Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong PolyU)

• ĐH Queensland, Úc

• ĐH Québec tại Montréal - UQAM, Canada

• ĐH Bournemouth, Vương quốc Anh

• ĐH Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc

• ĐH Công nghệ Auckland, New Zealand

Hiện tại, có 277 chương trình đào tạo thuộc 102 trường đại học ở 41 quốc gia được cấp chứng nhận UN Tourism TedQual trên toàn thế giới, trong đó khu vực Châu Á có 150 chương trình. Khu vực Đông Nam Á có 52 chương trình đã được cấp chứng nhận cho 14 trường đại học của các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, và Việt Nam. ĐH Duy Tân là đại diện tiên phong của Việt Nam đạt được kiểm định này.

Nguyễn Bá Quang Huy, cựu sinh viên DTU làm việc cho hãng hàng không danh giá hàng đầu thế giới Emirates Airlines

Để đạt được kiểm định và tiếp tục được công nhận trong đợt tái kiểm định các chương trình Du lịch, ĐH Duy Tân đã miệt mài xây dựng các chương trình tiên tiến và chất lượng cao về Du lịch và Khách sạn của mình từ hơn 10 năm trước, thông qua mối hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 5 trường hàng đầu về Du lịch của cả thế giới.

Đào tạo Du lịch ở Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân đang hiện diện với chất lượng chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo đa dạng hướng phát triển và môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực Du lịch trong và ngoài nước

ĐH Duy Tân hiện là cơ sở đào tạo có quy mô sinh viên theo học ngành Du lịch, Khách sạn, và Nhà hàng thuộc nhóm lớn bậc nhất cả nước bởi ưu thế nằm ở thành phố được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" và "Hub Du lịch của miền Trung". Tỷ lệ sinh viên ngành Du lịch của trường có việc làm luôn đạt từ 96% trở lên sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đang làm việc tại các khách sạn, resort,… của các tập đoàn lớn như Marriot, Sheraton, Four Seasons,… hay là nhân viên làm việc chính thức của các hãng bay Emirates Airlines, VietJet, Vietnam Airlines,…

Cơ sở vật chất hiện đại ở DTU luôn hỗ trợ tối đa cho các sinh viên Du lịch học tập và thực hành

Ngay từ khi còn đang học trên giảng đường, sinh viên ngành Du lịch DTU còn được tham gia Học kỳ Trao đổi 6 tháng đến 1 năm tại Hàn Quốc, Pháp, Ma Cao và Hong Kong (Trung Quốc),... với học bổng 100% học phí hay tham gia các chương trình giao lưu tại các quốc gia ASEAN thông qua Tổ chức Hành trình đến ASEAN (Passage to ASEAN - P2A) hay thực tập tại Disneyland Hong Kong với mức lương lên tới 17.200 HKD/tháng (tương đương khoảng 55 triệu VNĐ/tháng), tại khách sạn 5 sao Renaissance Hong Kong Harbour View và Sheraton & Four Points by Sheraton Hong Kong Tung Chung với mức lương 7.000 HKD/tháng (tương đương khoảng 23 triệu VNĐ/tháng).

Sinh viên Du lịch DTU học tập trong không gian hiện đại, chuyên nghiệp

Cơ sở vật chất mà ĐH Duy Tân đầu tư cho đào tạo Du lịch được đánh giá là hiếm có, đạt chuẩn cao với hệ thống phòng khách sạn 3-5 sao, trung tâm hội nghị hiện đại cùng không gian nhà hàng - quán cà phê được thiết kế sát với môi trường thực tế. Môi trường học tập chuyên nghiệp này giúp sinh viên trải nghiệm nghề nghiệp thực thụ, nâng cao khả năng ứng xử và tác phong đạt chuẩn quốc tế để vững vàng cho hành trình chinh phục thị trường lao động toàn cầu.

Cùng với sự tâm huyết và nỗ lực đầu tư bài bản cho chất lượng đào tạo, lĩnh vực Du lịch của ĐH Duy Tân đang hiện diện trên các bảng xếp hạng thế giới với vị trí rất cao, tiêu biểu là trong Top 51-100 thế giới theo Xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2025.

ĐH Duy Tân trong Top 51-100 thế giới theo xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2025

Việc duy trì và tái kiểm định thành công UN Tourism TedQual không chỉ khẳng định Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân đáp ứng các yêu cầu quốc tế, mà còn cho thấy Nhà trường đang tiệm cận các chuẩn mực đào tạo cao bậc nhất của thế giới trong lĩnh vực Du lịch - Khách sạn, góp phần nâng tầm vị thế giáo dục Du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.