Ngành du lịch kêu gọi bảo đảm an toàn đường thủy dịp nghỉ lễ 2.9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, từ 31.8 đến hết 3.9. Đây là dịp để người dân, du khách trong cả nước đi du lịch, đồng thời cũng là cơ hội để ngành du lịch cùng các địa phương kích cầu du lịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.



Nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, Cục Du lịch quốc gia đề nghị Sở Du lịch, Sở VH-TT-DL các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý; kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch...

Điểm đến biểu tượng của miền Tây sông nước - chợ nổi Cái Răng Bùi Văn Hải

Đồng thời chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách du lịch nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, nhất là đường thủy nội địa. Các doanh nghiệp lữ hành tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch.

Chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương và du lịch Việt Nam nói chung. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và bảo đảm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về những điểm đến hấp dẫn tại địa phương, các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách.